App Tracking Transparency weet omzet Twitter amper te raken

Met App Tracking Transparency bepalen iOS-gebruikers zelf of ze gevolgd willen worden op hun Apple-apparaten, zoals een iPhone of iPad. De verwachting vanuit socialmedialand was dat dit veel impact heeft op de advertentieomzet. Maar Twitter laat nu zien dat dit helemaal niet het geval hoeft te zijn. De impact blijkt aldaar lager dan van tevoren gedacht.

De omzet van Twitter valt in lijn met wat analisten voorspelden. Met een bedrag van 1.284 miljard dollar ligt de omzet niet ver van die voorspellingen vandaan. De omzet steeg met 37 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. En dat terwijl er grote zorgen waren om het nieuwe App Tracking Transparency-systeem van Apple.

App Tracking Transparency deert Twitter niet

Twitter vertelt aan diens investeerders dat App Tracking Transparency dus een minder grote impact heeft dan gedacht. Het bedrijf verwacht dan ook dat dit niet anders zal zijn in het vierde kwartaal. Daarmee doet de socialmediagigant een poging zijn investeerders gerust te stellen en mogelijk slaagt het bedrijf daar ook nog in.

App Tracking Transparency werd met de release van iOS 14.5 uitgerold. De functie stelt iOS-gebruikers in staat te voorkomen dat apps en websites hen volgen. Houd er echter rekening mee dat apps en diensten je nog steeds online kunnen volgen, ook wanneer je de schuifregelaar lekker aan de rechterkant parkeert.

Het effect van de optie

Digitale advertentieplatformen en socialmedia-bedrijven lieten in de afgelopen maanden goed van zich horen. Ze zijn het namelijk oneens met de impact die Apple heeft op hun markt en zien de advertentieomzet dalen. Zo kwam vorige week nog in het nieuws dat de aandelen van Snap kelderen vanwege die daling.

Dat zorgde dan weer voor een negatief effect op de beurs, aangezien concurrerende en soortgelijke diensten eenzelfde daling rapporteerden. Investeerders zien Snap als een voorteken voor de toekomst en verwachten dat meer socialmediabedrijven last gaan krijgen van zaken als App Tracking Transparency.

