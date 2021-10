Oude feature keert terug in de Apple App Store (en dat is zeer prettig)

De downloadwinkel van Apple, die we beter kennen als de App Store, mag nu rekenen op een functie die eerder verdween. De digitale winkel krijgt namelijk een knop waarmee gebruikers problemen kunnen melden. Met die knop wil Apple het probleem van malafide applicaties in de downloadwinkel tegenaan, door dus de hulp van de community in te zetten.

Apple bevestigt het nieuws over de nieuwe knop op de website voor ontwikkelaars. De nieuwe knop verschijnt voor mensen die gebruikmaken van de App Store op iOS 15, iPadOS 15 en / of macOS Monterey. De knop werd eerder al in oktober toegevoegd door het bedrijf, maar destijds werd daar geen melding van gemaakt.

Nieuwe knop voor de App Store

Helaas is het zo dat de knop voor het melden van problemen nog niet beschikbaar is in Nederland. Wanneer dat wel het geval is, dat is nog niet duidelijk. De nieuwe knop is wel beschikbaar in andere landen, zoals de Verenigde Staten, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. Andere landen komen dus op een later moment aan de beurt.

Apple doet dit natuurlijk om de App Store veilig te houden. Het bedrijf maakt altijd een groot punt van de veiligheid van de downloadwinkel, terwijl ontwikkelaars gatenkaas van dat verhaal maken. Dit is overigens niet de enige manier waarop je problemen kunt melden bij Apple die je tijdens het winkelen tegenkomt.

Problemen melden

Via deze pagina kun je namelijk ook melding maken van beledigende, uitbuitende of illegale content. Verschillende teams achter de App Store kijken dan naar die melding en reiken vervolgens uit naar ontwikkelaars. Tot slot stuurt Apple nog een herinnering uit voor ontwikkelaars, dat ze iets moeten regelen voor januari 2022.

Apps die het mogelijk maken een account aan te maken, moeten het ook mogelijk maken een account te laten verwijderen. Dat moet vanaf 31 januari 2022 geregeld zijn, aldus Apple. De nieuwe verplichting werd tijdens WWDC 2021 aangekondigd. Ontwikkelaars weten dus al een tijdje dat ze hieraan moeten voldoen.

