‘Apple moet veelbesproken App Store regels aanpassen in Nederland’

De Autoriteit Consument & Markt, ook wel bekend als het ACM, wil dat Apple in Nederland de regels van de App Store aanpast. Dat is het nieuws dat persbureau Reuters vandaag naar buiten brengt.

Het Amerikaanse persbureau baseert het nieuws op de informatie van vier verschillende bronnen die, naar eigen zeggen, bekend zijn met de zaak. Een woordvoerder van de Rotterdamse rechtbank bevestigt het bestaan van de zaak.

Nederlandse waakhond wil verandering in App Store

Apple ligt al langer onder vuur vanwege het beleid in de App Store. Ontwikkelaars zijn verplicht om in-app aankopen via het systeem van de techgigant te doen. Dat heeft uiteraard een reden, want voor iedere transactie ontvangt Apple 15% tot 30% commissie. Iets waar veel van die ontwikkelaars wel een beetje klaar mee zijn.

Het blijft overigens niet bij ontwikkelaars alleen, want nu lijkt ook de Autoriteit Consument & Markt zich ermee te bemoeien. Na een klacht van Match Group, dat eigenaar is van de populaire dating-app Tinder, besloot het bedrijf in 2019 onderzoek te doen naar de werkwijze van Apple. De focus lag destijds vooral op dating-apps, maar de waakhond is inmiddels verder gaan kijken.

De conclusie lijkt voor het ACM duidelijk te zijn: Apple misbruikt zijn machtspositie, waardoor concurrenten geen schijn van kans maken. De Nederlandse waakhond legt het Amerikaanse bedrijf geen boete op, maar eist wel dat de regels van de App Store in ons land veranderen. Een zaak die op dit moment dus bij de rechter ligt.

Epic Games opende de ogen

Niet alleen in Nederland, maar ook in Zuid-Korea krijgt Apple tegengas. Iets dat het resultaat is van de rechtszaak tussen Apple en Epic Games. De ontwikkelaar van het immens populaire spel Fortnite besloot de commissie niet meer te willen betalen en vroeg aan zijn spelers om aankopen buiten de App Store te doen. Iets wat Apple ertoe zette om het bedrijf uit zijn downloadwinkel te schoppen.

Epic Games stapte naar de rechter, verloor de zaak en moest een boete betalen. Maar Apple kwam niet volledig als winnaar uit de strijd. Zo moet het bedrijf uit Cupertino ontwikkelaars ook de kans geven om aankopen buiten de App Store toe te staan.

Of het ACM exact dezelfde regels wil in Nederland of er nog een schepje bovenop doet, is op dit moment niet bekend.