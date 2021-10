Anker introduceert handige MagSafe-houders voor thuis en onderweg

Anker presenteert een serie aan nieuwe MagSafe-accessoires. Het gaat om de MagGo-productlijn, die bestaat uit in totaal zes accessoires. Geen van deze accessoires is in staat te snelladen, zoals Apples eigen opladers dat wel kunnen. De meeste producten zijn overigens wel beschikbaar in de iPhone 13-kleuren.

Het eerste product is de Anker Magnetic Phone Grip (610). Dit is een magnetische grip voor achterop je iPhone, zodat je hem beter vasthoudt. De accessoire kan tot 800 gram aan gewicht hebben. Dit ding kost je 15,99 dollar, maar daar bovenop komen nog verzendkosten wanneer je hem naar Nederland laat verzenden.

MagSafe-accessoires van Anker

Anker Magnetic Wireless Charger (613) voor in de auto is handig voor automobilisten. Dit is een magnetische telefoonhouder die tevens je iPhone oplaadt met een vermogen van 7,5 watt. Ook zitten er twee usb-poorten op (usb-a en usb-c). De kosten: 69,99 dollar, plus de verzendkosten naar Nederland.

Dan is er de Anker Magnetic Battery (622) met ingebouwde stand. Dit is een magnetische oplader met ingebouwde kickstand. Het vermogen is 5.000 mAh, het oplaadvermogen is 7,5 watt. Ook zijn er twee usb-c-poorten aanwezig. Deze accessoire kost eveneens 69,99 dollar, exclusief de verzendkosten.

Producten voor in huis

De Anker Magnetic Wireless Charger (623) kan handig zijn voor in huis. Dit is een magnetische stand voor je iPhone, zodat je hem niet hoeft vast te houden tijdens een vergadering of video. Er is een tweede oplader aanwezig (5 watt), waar je je AirPods kunt opladen. Het apparaat kost 79,99 dollar, exclusief verzendkosten.

De Anker Magnet Wireless Charger (633) combineert een magnetische oplader met een handige stand. Ook dit model heeft een accu van 5.000 mAh, oplaadsnelheid van 7,5 watt en twee usb-c-poorten. Daarnaast is er een tweede oplader voor je AirPods aanwezig. Dit model kost je 119,99 dollar, exclusief verzendkosten.

Tot slot is daar de Anker Magnet Charging Station (637). Dit is een 8-in-1-hub voor op je bureau. Je laadt hiermee tot acht apparaten op, via de twee usb-c-poorten, twee usb-a-poorten en drie stekkeropeningen. Dit product is alleen beschikbaar in de Verenigde Staten en heeft een adviesprijs van 99,99 dollar.

Anker