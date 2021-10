‘Toekomstige AirPods kunnen de temperatuur van het lichaam meten’

Als we de nieuwste geruchten mogen geloven dan kunnen de AirPods van Apple in de toekomst ook de temperatuur van het lichaam meten. Apple is momenteel al marktleider op het gebied van oordoppen, maar dat betekent niet automatisch dat de wet van de remmende voorsprong intreedt. Echter, Apple reageert – zoals altijd – niet op geruchten.

Apple wil met zijn serie oordoppen meer inzetten op algemene gezondheidsfuncties, zo laten geruchtenmakers weten. Er komen mogelijk drie nieuwe mogelijkheden aan. De eerste optie is een verbetering van de Conversation Boost (gespreksversterking), waardoor je de mensen om je heen nog beter hoort.

AirPods met gezondheidsfuncties

De AirPods kunnen dan als een soort gehoortoestel dienen. Om dat voor elkaar te krijgen, dient Apple wel een speciale toestemming te hebben van marktwaakhonden, zoals de FDA in de Verenigde Staten. Je mag namelijk als bedrijf niet zomaar een apparaat uitbrengen dat claimt je beter te laten horen.

De tweede functie heeft betrekking op het meten van je lichaamstemperatuur. Dat gebeurt dan via de gehoorgang waar de oordop in zit. Toekomstige AirPods worden mogelijk voorzien van een temperatuursensor, zoals in de Apple Watch. Hoe Apple dat precies voor elkaar gaat krijgen, is vooralsnog niet duidelijk.

Helpen bij een goed postuur

Daarnaast helpen toekomstige AirPods mogelijk bij het aanhouden van een goed postuur en ergonomie in het algemeen. Daarvoor maakt Apple waarschijnlijk gebruik van bewegingssensoren. Die sensoren meten wanneer je slungelig bent en een verkeerd postuur hebt, waardoor die een seintje kan geven.

Mogelijk komen al die nieuwe functies naar de derde generatie AirPods. Dat is nog niet zeker natuurlijk, niet in de laatste plaats omdat Apple niet reageert op geruchten. Voor 18 oktober heeft Apple een nieuw evenement gepland staan, waaronder onder meer nieuwe MacBooks verwacht worden. Wellicht zien we dan ook de nieuwe oordoppen voorbijkomen.

Wall Street Journal