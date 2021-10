Vernieuwde Zoek Mijn-ondersteuning uitgerold voor AirPods Pro en Max

Apple brengt een firmware-update uit voor de AirPods Pro en Max. Deze voegt de Zoek mijn-functionaliteit toe aan de oordoppen en koptelefoon. Hierdoor kun je ze gemakkelijker terugvinden wanneer ze even zoek zijn. De update zou met de release van iOS 15 verschijnen, maar die deadline redde Apple dus niet.

De nieuwe functionaliteit werd eerder aangekondigd tijdens WWDC 2021, in juni. Het heeft dus enkele maanden gekost om de update gereed te krijgen. Die update breidt bestaande functies uit. Eerder was het al mogelijk te achterhalen waar je AirPods ongeveer waren via de Zoek mijn-app en nu komt daar de Verloren Modus nog eens bij. Gebruikers krijgen vanzelf een melding wanneer één van de verloren producten in de buurt komen van hun Apple-apparaat, zodat jij daarna ook op de hoogte gebracht kan worden.

AirPods Pro en Max vinden met Zoek mijn-app

Dat is niet de enige doorgevoerde verandering. Nu is er ook een interface die sterk doet denken aan die van de AirTag. Binnen die interface kun je een setje oordoppen of een koptelefoon van Apple opsporen wanneer ze dicht in de buurt zijn. Omdat beide producten niet voorzien zijn van eenzelfde U1-chip als in de AirTags, zijn de zoekresultaten iets minder accuraat. In beeld krijg je te zien waar de AirPods dan ongeveer moeten liggen. Je navigeert dus niet met pijlen naar je product.

Laat je je oordoppen of koptelefoon wel eens ergens slingeren? Ook dat hoeft geen probleem meer te zijn. Want de zoekfunctie kan je helpen wanneer je de AirPods Pro of Max zomaar ergens achterlaat. Dat zie je staat op een ondersteuningspagina van Apple, wanneer je zoekt op het kopje AirPods Pro. De nieuwe functies zijn overigens niet beschikbaar voor de standaard AirPods. Wel is het de verwachting dat de aankomende modellen kunnen rekenen op dezelfde ondersteuning.

Updaten met een omweg

Om toegang te krijgen tot de nieuwe functies, moet je de AirPods Pro en AirPods Max natuurlijk updaten. Dat doe je door de producten te koppelen aan je iPhone of iPad, waarna het proces automatisch van start gaat. Weet je niet zeker of het updaten gelukt is, dan check je heel gemakkelijk welke firmwareversie er nu geïnstalleerd is voor de audio-producten.

Daarvoor ga je naar de instellingen op je iPhone of iPad en tap je op Algemeen. Tap daarna op het kopje Over, om vervolgens je AirPods te selecteren. In dit scherm zie je de firmwareversie staan. De versie die je nodig hebt voor de nieuwe Zoek mijn-functionaliteiten, is versienummer 4A400. Heb je een oudere firmwareversie, dan moet je dus nog even op de update wachten.

Apple