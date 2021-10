Gesprekken vanaf nu beter te horen dankzij de AirPods Pro

Met de release van de nieuwste firmware-update voor de AirPods Pro voegt Apple nog een handige functie toe voor iedereen. Eerder kwam al naar buiten dat de oordoppen gemakkelijker terug te vinden zijn. Maar vanaf nu kun je met de oordopjes in ook veel beter naar gesprekken luisteren dankzij de Converstation Boost-functionaliteit.

De gloednieuwe functie werd tijdens WWDC 2021 aangekondigd en is nu beschikbaar dankzij firmwareversie 4A400. Je updatet je AirPods Pro door ze met een iPhone of iPad te verbinden en dan begint het proces (uiteindelijk) automatisch. Onder Algemeen en Over, binnen de Instellingen, check je over welke fimware de Pro beschikt.

AirPods Pro geeft gesprekken een boost

Apple laat weten dat vooral mensen met lichte gehoorproblemen profiteren van de Conversation Boost (in het Nederlands Gespreksversterking genoemd). Ze kunnen daardoor veel gemakkelijker gesprekken volgen, bijvoorbeeld. De AirPods Pro gebruiken hiervoor de beam-forming microfoons, zodat stemmen een boost krijgen in volume. De persoon, van wie die stem is, moet dan wel voor je staan. Verder kun je de ruis van omgevingsgeluiden verminderen.

Op het scherm van een gekoppelde iPhone vind je alle benodigde instellingen. Zo stel je heel gemakkelijk het balans tussen links en rechts in en beheer je de toon van de audio. Daarnaast verander je de ruisonderdrukking met een simpeler slider en is er een knopje voor die eerdergenoemde Conversation Boost-functie.

Conversation Boost aanzetten

Wil je de functie eens uitproberen of wacht je hier al een tijdje op? Dan ga je naar Instellingen en vervolgens naar de toegankelijkheidsopties. Daar vind je een knop voor audiovisuele instellingen onder het kopje voor gehoor. Daar tref je opties voor je oordoppen aan, die je doorsturen naar de transparante audiomodus.

Nu scrol je naar beneden tot je de optie Converstation Boost op Gespreksversterking ziet staan. Dat is natuurlijk afhankelijk van de taal waarin je iPhone ingesteld is. De AirPods Pro zijn natuurlijk geen vervanging van een ouderwets hoortoestel, maar kan wellicht net even helpen op drukke plekken.

Macrumors