Apple voorziet ook de AirPods Pro stilletjes van een upgrade

Het zal weinig mensen ontgaan zijn dat Apple gisteravond de AirPods 3 heeft aangekondigd. Dat het bedrijf van CEO Tim Cook ook de AirPods Pro van een upgrade heeft voorzien heb je misschien wel gemist. Niet heel gek, want tijdens de presentatie zelf werd er weinig gezegd over de AirPods Pro.

Net als de AirPods 3 is het mogelijk om ook je AirPods Pro op een nieuw manier op te laden. Zo wordt duidelijk via de officiële website van Apple. Of het product ook daadwerkelijk sneller oplaadt is nog niet bekend.

AirPods Pro voorzien van een upgrade

Wie vanaf nu de AirPods Pro koopt zal voorzien worden van een nieuw oplaaddoosje. Zo wordt duidelijk op de website van Apple. Er zit niet heel erg veel verschil tussen het nieuwe en het oude model, maar je krijgt als consument gewoon iets meer vrijheid in hoe je de oordopjes op wil laden. Net als bij de AirPods 3 is het namelijk mogelijk om ook de AirPods Pro op te laden met behulp van MagSafe.

Hiermee wordt het oplaadproces overigens niet heel veel sneller, maar lijkt de toevoeging vooral het gebruiksgemak te vergroten. Apple zegt op dit moment namelijk niets over snellere laadtijden. Dat zegt eigenlijk genoeg, want als dit wel het geval was geweest zou het bedrijf het zonder twijfel van de daken schreeuwen.

Het enige verschil is dus dat je al je MagSafe-accessoires nu ook voor de AirPods Pro kunt gebruiken. Ik zie mezelf daar niet zo heel snel gebruik van maken, maar mensen die wél fan zijn van de technologie krijgen in ieder geval de kans om het ook echt te gebruiken.

De nieuwe AirPods 3

Zoals gezegd heeft Apple gisteravond, tijdens het Unleashed-evenement, een aantal nieuwe producten laten zien. We zagen de twee nieuwe MacBook Pro-modellen, maar dus ook de nieuwe AirPods 3. De oordopjes hebben een verbeterde geluidskwaliteit, een nieuw uiterlijk én een verbeterde accuduur.

Benieuwd naar al het nieuws van gisteravond? Lees dan zeker even het overzicht dat ik over Unleashed schreef. Dat kan via de bovenstaande link!