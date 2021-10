AirPods Pro op de kop getikt? Deze 5 hoesjes zijn het proberen waard!

De AirPods Pro zijn inmiddels al een paar jaar op de markt. Sinds de lancering zijn het één van de beste draadloze earbuds op de markt. Mocht je hem onlangs gescoord hebben, zijn dit een paar hoesjes en gadgets om hem mee te beschermen of het leven met de oordopjes makkelijker te maken.

5 hoesjes en gadgets voor de AirPods Pro

elago Ear Hooks

We beginnen dit overzicht met deze elago Ear Hooks. Dit is een gadget dat vooral interessant is voor hen die willen gaan rennen met de AirPods Pro en daarbij bang zijn ze te verliezen. Met dit gadget kun je de oordopjes ook aan de buitenkant van je oren vastmaken, zodat het geheel nog steviger zit. Voor de dagelijkse wandeling is het niet zo interessant, want over het algemeen zitten ze vast genoeg.

Scoor ze hier

Satechi USB-C Wireless Oplaadstation

In principe gaat de batterij van de AirPods Pro echt een tijd mee. Mocht je toch te maken hebben met een case die leeg is en heb je geen zin om kabels mee te nemen, dan is deze draadloze dock van Satechi handig. Deze plug je met zijn USB-C port in bijvoorbeeld je MacBook en daar plaats je dan je AirPods case op. Die wordt dan draadloos opgeladen, waardoor je ze daarna weer makkelijk kan gebruiken.

Scoor hem hier

Belkin Draadloze 3-In-1 Oplader

Mocht je een fanatieke Apple-gebruiker zijn, dan is de kans groot dat je naast je nieuwe AirPods Pro al een iPhone en Apple Watch hebt. Daarvoor heb je dus allemaal opladers in huis. Deze Belkin Draadloze 3-In-1 Oplader zorgt er voor dat je alles netjes kunt houden. Het is een dock dat je AirPods, je iPhone en je Apple Watch tegelijkertijd oplaad, zodat je altijd genoeg batterij hebt voor al je spullen.

Scoor hem hier

Catalyst waterdichte case voor je AirPods Pro

Water en AirPods Pro zijn eigenlijk geen goede combinatie. Ze kunnen in principe wel tegen een spatje, maar als je een flinke wandeling gaat maken en je wordt daarbij door een stortbui overvallen, is het lastig ze droog te houden. Wat dat betreft is deze waterdichte case van Catalyst een must-have voor iedereen die graag naar buiten gaat. Het is nog altijd niet aan te raden om er mee te gaan duiken. Maar mocht je per ongeluk de sloot in rijden na een avond stappen, dan zouden je AirPods dat kunnen overleven.

Scoor hem hier

Twelve South AirSnap Pro

Vind je de standaard witte kleur van je AirPods Pro-case maar niks? Dan kun je dit hoesje van Twelve South scoren. Die doe je om je case heen, waardoor het geheel een luxere uitstraling heeft. Aan de onderkant is er dan nog wel steeds een opening, zodat je hem met de kabel nog altijd kunt opladen.

Scoor hem hier