AirPods 3 vs AirPods Pro: welke oordopjes moet je hebben?

Met een adviesprijs van €199 komen de AirPods 3 verdomd dicht in de buurt bij de AirPods Pro. Begrijpelijk als dit voor enige twijfel zorgt op het moment dat jij nieuwe oordopjes aan wilt schaffen. Welke van de twee moet je nu hebben?

Om je daarbij te helpen leg ik je in dit artikel uitgebreid uit wat de oordopjes de consument te bieden heeft. Ik kijk naar de unieke eigenschappen van beide modellen, waardoor jij hopelijk een beter beeld krijgt van welke het beste bij jou past.

AirPods 3: een Pro zonder tipjes?

Het grootste verschil tussen de AirPods 3 en de AirPods Pro zijn de tipjes. Het nieuwe model van Apple heeft een open ontwerp gekregen, wat er ook voor zorgt dat de ANC-feature ontbreekt. Dat is zeker het grote nadeel van dit goedkopere model, maar je krijgt er als consument wel wat dingen voor in de plaats.

Beginnend met een verbeterde accuduur. De batterij van de AirPods 3 nemen je oordopjes 6 uur mee op sleeptouw, waar de AirPods Pro het vijf uur vol wisten te houden. Het gaat hierbij om de maximale speeltijd zónder ANC. Gebruik je het oplaaddoosje om je oordopjes van extra lading te voorzien is het zelfs mogelijk om 30 uur met een enkele lading te doen. Een aardig verschil met de 24 uur die de Pro-modellen mee kunnen.

Het oplaaddoosje van de AirPods 3 biedt overigens nog meer voordeel. Naast de IPX4-rating van de oordopjes zelfs, is ook het doosje dit keer bestendigd tegen water en tegen zweet. Hiermee pakken de oordopjes, net als met de nieuwe 11mm driver, een kleine voorsprong op zijn duurdere concurrent.

AirPods Pro: Active Noise-cancellation maakt het verschil

De AirPods Pro weet deze voorsprong alleen vrij snel quitte te spelen dankzij de ANC-functionaliteit. Dankzij een perfecte samenwerking tussen software en hardware is het mogelijk om jezelf volledig af te zonderen van de buitenwereld. Iets dat deze oordopjes als één van de beste van de markt weet te doen.

Dankzij de functionaliteit lever je natuurlijk wel in op accuduur en moet je ook zeker iets meer geld neerleggen, maar daar krijg je een hoop voor terug. Muziek komt beter binnen, je kunt contacten beter horen tijdens telefoongesprekken en Spatial Audio is indrukwekkender. Dankzij de actieve ruisonderdrukking van de AirPods Pro ervaar je content nu eenmaal anders dan wanneer je de AirPods 3 gebruikt.

AirPods 3 vs AirPods Pro: een kwestie van smaak

Het is wat dat betreft dus echt een kwestie van smaak. Een kwestie van wat jij als consument echt belangrijk vindt. Het verschil is misschien niet heel erg groot, maar de AirPods 3 zijn met een adviesprijs van €199 in theorie de goedkope optie. De AirPods Pro kosten bij Apple €279 en dat verschil van €80 is best wel groot. Mocht het niet zo zijn dat je het model ook bij andere aanbieders kunt kopen voor de prijs van €219. En dat maakt het verhaal iets interessanter.

Voor het verschil van €20 is het dus helemaal aan jou wat jij het belangrijkst vindt. Voorbeeld: persoonlijk ben ik groot fan van Active Noise-Cancellation, maar zitten in-ear oordopjes nooit lekker. Voor mij dus een reden om, naast mijn ANC koptelefoon, voor de AirPods 3 te kiezen. Iets dat voor jou ook zou kunnen gelden.

Het is wat mij betreft in ieder geval het enige grote verschil tussen de twee. Als je de voordelen en de nadelen van beide oordopjes tegenover elkaar zet, dan kun je concluderen dat het een gelijk spel is. Je doet met zowel de AirPods 3 als de AirPods Pro geen miskoop. Het is dus echt of jij met tipjes kunt leven of niet.