De AirPods 3 zijn een feit, maar helaas niet op elke iPhone te gebruiken

Heb je de nieuwe AirPods 3-oordoppen op het oog? Dan moet je er zeker van zijn dat je een moderne iPhone of iPad hebt liggen. Apple zorgde er namelijk voor dat het product niet te gebruiken is met oudere versies van zijn tablet, smartphone en muziekspeler. De derde generatie van de oordoppen ondersteunen niet dezelfde producten als de tweede generatie.

Of dit een heel groot probleem is, dat is nog maar de vraag. De AirPods 3 ondersteunen namelijk de iPhone 6, iPhone 6 Plus en de iPhone 5s niet. Daarnaast hoeft de zesde generatie iPod touch ook niet te rekenen op support. Tot slot worden ook de iPad mini 2 en iPad mini 3 achtergelaten. Dat is jammer voor de mensen die deze apparaten nog steeds gebruiken. De kans is waarschijnlijk klein.

AirPods 3 werken niet op alle iPhones

Dat de AirPods 3 de bovenstaande apparaten niet ondersteunen, blijkt uit informatie op de officiële pagina op de Apple-website. Daar staat een volledige lijst met devices die wel ondersteund worden. Dat de oordoppen die apparaten achterlaten, dat is niet helemaal gek.

De AirPods 3 bieden namelijk een scala aan nieuwe functies aan, die je hierboven nog eens bekijkt op de afbeelding. En die mogelijkheden vereisen allemaal dat je tenminste iOS 13 op je apparaat hebt staan. En het toeval wil dat de genoemde devices dus niet de update naar iOS 13 ontvangen hebben van Apple.

Verouderd besturingssysteem

De iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, zesde generatie iPod touch, iPad mini 2 en iPad mini 3 hebben dus een verouderd besturingssysteem. Dat staat vermeld op een andere pagina van Apple, waarop het bedrijf de verschillende AirPods-modellen vergelijkt. Je treft de tekst helemaal onderaan aan, in de voetnotities.

Apple biedt de nieuwe AirPods 3-oordoppen aan naast de AirPods 2 en AirPods Pro. Het is dus niet zo dat er helemaal geen opties zijn wanneer je één van de genoemde apparaten nog steeds gebruikt. Maar je kunt simpelweg met die devices geen gebruikmaken van de nieuwste iteratie.

Apple