AirPods 3: 4 dingen die de nieuwe oordopjes niet krijgen

De AirPods 3 zijn, na een lange tijd van geruchten en leaks, eindelijk een feit. Begin deze week kondigde Apple de nieuwe oordopjes aan die gewapend zijn met een hoop prettige functionaliteiten. Maar we blijven Nederlanders en moeten natuurlijk altijd iets te zeiken hebben.

Waar er namelijk een hoop features zijn waar de AirPods 3 over beschikken, zijn er ook een aantal zaken die gemist kunnen worden. Deze staan in dit artikel op een rij.

Het was me het weekje wel. Apple toonde naast de nieuwe kleurenopties van de HomePod mini en twee nieuwe MacBook Pro-modellen, ook de nieuwe AirPods 3. De oordopjes worden al lang besproken in de wandelgangen en ik kijk dan ook al enige tijd uit naar het product.

Om eerlijk te zijn werd ik afgelopen week niet teleurgesteld. De AirPods 3 beschikken namelijk over een hoop prettige functionaliteiten. Denk aan een verbeterde accuduur, een nieuwe driver voor een hogere geluidskwaliteit en ondersteuning voor Spatial Audio. Al zijn er wel een aantal functionaliteiten die ontbreken.

#1 Ruisonderdrukking

De kracht van de AirPods Pro is de indrukwekkende ruisonderdrukking. Die functionaliteit is een succes door de perfecte samenwerking tussen software en hardware. Software op basis van wat de microfoons vastleggen (en hoe daarmee omgegaan wordt), hardware op basis van de tipjes die in de oren gaan. Dit zorgt ervoor dat het omgevingsgeluid perfect wordt afgesloten, zodat jij in alle rust kunt genieten. Iets wat bij de AirPods 3 niet echt mogelijk is.

De nieuwe oordopjes zijn namelijk wel voorzien van verbeterde microfoons, maar beschikt niet over de tipjes. De AirPods 3 hebben een zogeheten “open ontwerp”, waardoor het lastig is om de kwaliteit hoog te houden. Apple heeft er dus voor gekozen om de Noise-Cancellation weg te laten. Een beslissing die te begrijpen is, maar waarvan het wel jammer is dat hij gemaakt wordt.

#2 Verschillende kleurenopties

Apple heeft de HomePod mini, de M1 iMac en de AirPods Max voorzien van een hoop vrolijke kleurenopties. Iets dat het bedrijf achterwegen heeft gelaten bij de AirPods 3. De oordopjes behouden de klassieke Apple-look en om heel eerlijk te zijn ben ik daar niet super rouwig om. Roze, groene of blauwe AirPods is nu niet echt iets waar ik op zit te wachten.

Al kan ik het gemis van een donkere variant, zoals spacegrijs, niet negeren. Het feit dat ik in 2021 weer niet voorzien wordt van een dergelijke kleurenoptie doet ergens toch een kleine beetje pijn.

#3 Hi-Res Audio

Dat geldt zeker niet voor het ontbreken van Hi-Res Audio. Natuurlijk had ik de functionaliteit, net als Spatial Audio, graag gezien bij de AirPods 3. Maar de ontwikkelingen om daadwerkelijke Lossless Audio via Bluetooth te versturen staat nog in de kinderschoenen. Iets dat de gebruikservaring op negatieve wijze zou kunnen beïnvloeden.

Voor de nerds onder ons: de nodige bitrate om dit voor elkaar te krijgen is pas zeer recent beschikbaar geworden. Vorige maand kondigde Qualcomm de aptX Lossless functionaliteit aan binnen zijn Snapdragon Sound-technologie. Hierdoor is het mogelijk om 16-bit / 44.1 kHz audio te versturen over een Bluetooth verbinding. Een prettige ontwikkeling die helaas te laat komt voor de AirPods 3.

#4 Meer controle over het geluid

De AirPods 3 zijn voorzien van een zelfde technologie als waar de AirPods Max, de peperdure koptelefoon van Apple, ook over beschikt. Het gaat om een adaptieve equalizer dat ervoor zorgt dat de gebruiker altijd de optimale geluidskwaliteit krijgt. Dit doen de AirPods 3 door te luisteren naar je omgeving en een tegengeluid te geven, zodat jij je content altijd en overal goed kunt horen.

Het is erg prettig dat Apple automatisch de kwaliteit van het geluid tweaked, maar het zou fijn geweest zijn als je daar zelf iets meer over te zeggen had. Gewoon iets meer controle over de geluidskwaliteit van je AirPods 3.

Ik zei het aan het begin van dit artikel al: de AirPods 3 dragen een hoop prettige functionaliteiten en verbeteringen met zich mee. Je tikt de oordopjes voor €199 op de kop en kan dan al vanaf komende week ontdekken wat er goed is en wat niet.

