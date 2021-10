AirPods 3: de 5 allerbeste features van de gloednieuwe oordopjes

Apple heeft zijn meest succesvolle audioproduct, de reguliere AirPods, eindelijk een upgrade gegeven. Tijdens het Unleasehed evenement van maandagavond maakten we voor het eerste kennis met de AirPods 3.

Wat deze nieuwe oordopjes precies te bieden hebben weten we inmiddels, maar wat zijn de prettigste toevoegingen? Ik zet er vijf voor je op een rij!

#1 AirPods 3: betere geluidskwaliteit

Je zou het soms bijna vergeten, maar het draait bij de AirPods 3 toch echt om de geluidskwaliteit. Wat dat betreft zit het, zoals het er nu naar uitziet, wel snor. De oordopjes zijn op dit gebied namelijk op meerdere manieren verbeterd. Ze beschikken namelijk over dezelfde adaptieve equalizer en tracking-mogelijkheden als de AirPods Pro en AirPods Max.

Ik heb het uiteraard over Spatial Audio waar nu nog meer consumenten van kunnen genieten. Niet alleen via Apple Music, maar ook zeker via Apple TV+. Naast de iPhone en iPad, die eerder zeldzaam waren op dit gebied, wordt de technologie nu ook ondersteund op de Apple TV en de Mac.

Naast deze toevoeging is de AirPods 3 ook voorzien van een nieuwe 11mm driver. Hierdoor worden bastonen en hoge tonen een stuk helderder naar buiten gebracht, wat uiteraard ten goede gaat van de geluidskwaliteit.

#2 Detectie van de huid

De AirPods 3 stopt met het afspelen van content wanneer je ze uit de oren haalt en gaat logischerwijs ook weer verder als je de dopjes weer in de oren stopt. Dat is is geen nieuwe functionaliteit, maar de manier waarop dat gebeurt is wel nieuw. Apple voegt namelijk huiddetectie toe.

Via deze weg komt het, als het goed is, niet meer voor dat ze per ongeluk aan of uit gaan. Zo kun je dus de oordopjes gewoon even in een broekzak stoppen, zonder bang te hoeven zijn dat je een groot deel van je podcast mist.

#3 Betere microfoons

De AirPods 3 zijn volgens Apple voorzien van verbeterde microfoons. Interessant, want de oordopjes worden al geroemd om hun kwaliteit op dit gebied. Dit nieuwe model is voorzien van een akoestisch gaasje, waardoor geluiden als wind tegengehouden worden. Ideaal!

#4 AirPods 3: verbeterde batterij

Apple heeft de batterij van de AirPods 3 aanzienlijk verbeterd. De oordopjes zelf zijn in staat om zes uur lang mee te gaan wanneer je ze gebruikt om muziek af te spelen en vier uur lang als je telefoneert. Vervolgens zijn ze op te laden in de meegeleverde oplaadhoes, die de consument nog eens 24 uur aan accuduur geeft. In totaal doe je dus dertig uur met deze nieuwe oordopjes.

Daarnaast is het ook mogelijk om de AirPods 3 op te laden met je MagSafe-accessoires en zijn ze zelfs voorzien van Fast Charge-ondersteuning. De oordopjes kunnen dus binnen vijf minuten voldoende geladen zijn om weer een uurtje muziek te spelen.

#5 Bestendig tegen zweet en water

Voor de sporters onder ons wel zo prettig: de AirPods 3 zijn beter bestendigd tegen water én zweet. Als iemand die al zweet tijdens het eten van een koekje wel zo prettig om te horen.

Apple heeft de nieuwe oordopjes voorzien van een IPX4-rating en zichzelf daarmee gelijk goed ingedekt. Er zijn namelijk nog wel eens wat AirPods gesneuveld door waterschade.

De gloednieuwe AirPods 3

De gloednieuwe AirPods 3 zijn dus een feit en direct te bestellen via de website van Apple. Je tikt een nieuw setje voor €199 op de kop. Naast de derde generatie is ook het huidige model, de tweede generatie, nog te koop. Dat zal zo blijven. Je tikt dit model op de kop voor €149.

Meer weten over de AirPods 3 of de andere producten van het Unleashed-evenement? Check dan zeker even het bovenstaande artikel!