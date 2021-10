De komst van de AirPods 3 is goed voor mensen die de AirPods 2 willen

Wil je de AirPods 2 hebben? Dan hebben we goed nieuws. Doordat de AirPods 3 nu uit is, is het vorige model flink goedkoper.

Gisteren hebben we na lang wachten eindelijk de AirPods 3 gezien. De nieuwe oortjes van Apple zitten een stuk dichter tegen de AirPods Pro aan dan diens voorganger. Vind je die features allemaal onnodig, dan kun je nog gewoon blijven kiezen voor de AirPods 2. Dat heeft overigens ook een groot voordeel. Apple haalt flink wat van de prijs af van de oudere oortjes.

De AirPods 2 zijn goedkoper

Apple heeft de prijs van de AirPods 2 verlaagd. In de eigen Apple Store zijn de oortjes nu nog maar 149 euro. Eerder stond de prijs nog op 179 euro. Het kan echter nog een stuk goedkoper. Zo bieden andere winkels de oortjes aan voor rond de 129 euro. Dus met enig speurwerk kun jij de AirPods 2 redelijk goedkoop scoren.

Het model dat goedkoper is, is wel inclusief de case waarbij je moet opladen via een snoer. Wil je een draadloze oplaadbare case hebben, dan betaal je 184 euro. In dat geval kun je beter kiezen voor de AirPods 3. Je bent dan wel een 15 euro meer uit, maar de case is wel gewoon draadloos op te laden. Je scoort de nieuwe AirPods 3 voor 199 euro bij de Apple Store. Deze wordt vanaf 16 oktober geleverd.

Of ga je toch voor de 3?

Met de komst van de AirPods 3 heeft Apple nu een brede lijn aan draadloze oortjes. De goedkoopste zijn dus de AirPods 2 gevolgd door de AirPods 3. Je kunt natuurlijk ook kiezen voor de AirPods Pro, die bij verschillende winkels al te koop zijn voor 219, in plaats van de 279 euro die Apple zelf vraagt in haar eigen store. Heb je echt flink wat geld over voor een Apple koptelefoon? Dan kun je kiezen voor de AirPods Max. Deze kun je bij Bol.com kopen voor 439,95 euro en bij Apple zelf voor 629 euro.

Wellicht is het misschien zelfs beter om nog even te wachten voor het aanschaffen van de AirPods 2, want het is goed mogelijk dat er tijdens Black Friday nog wat extra’s van de prijs afgaat.