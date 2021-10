Deze absolute klassieker is de game van de week op Apple Arcade

Bijna wekelijks kun je aan de slag met nieuwe games via Apple Arcade. Inmiddels loopt de service alweer een tijd en krijgen we regelmatig toffe games. Soms zijn het compleet nieuwe titels en in andere gevallen gaan het om klassiekers.

Deze keer wordt Apple Arcade verwend met een absolute klassieker. Het gaat om Crossy Road, een game die destijds de winnaar was van de Apple Design Award. Ook werd de game enorm veel gedownload. Heb je dat nog niet gedaan, dan kun je hem straks gaan beleven.

Crossy Road naar Apple Arcade

Mocht je niet bekend zijn met Crossy Road: het is een fijne toegankelijke game en wat dat betreft perfect voor Apple Arcade. In de stijl van Frogger moet de speler met een lading aan vrolijke personages over wegen, spoorlijnen, rivieren en meer hoppen om op die manier veilig aan de overkant te komen. Want tijdens de oversteek krijg je constant te maken met allemaal gevaren. Het is aan de speler om die te overleven en het zo lang mogelijk vol te houden. Onderweg is het ook mogelijk om diverse nieuwe personages vrij te spelen en zo dus constant wat nieuws te doen te hebben. Mocht je hem dus nog niet hebben gespeeld, dan kun je hem vrijdag gaan beleven.

En dat is niet de enige game om naar uit te kijken. Via een persbericht heeft Apple laten weten dat we binnenkort aan de slag kunnen gaan met Transformers: Tactical Arena op Apple Arcade. Het is een game waarin je het opneemt tegen andere spelers en waarbij je verschillende area’s gaat strijden. Het draait daarbij om tactiek en het knokken met andere spelers. Het is daarbij mogelijk om jou Transformers gaandeweg te verbeteren en op die manier telkens sterker te worden.

Nog even wachten

Het is nog niet bekend wanneer Transformers: Tactical Arena op Apple Arcade verschijnt. Er wordt gesproken over Coiming Soon. In het verleden betekende dat enkele weken. Wil je meer lezen over de service? Bezoek dan hier onze overzichtspagina.