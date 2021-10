De 5 meest belachelijk dure accessoires van Apple

Apple brengt natuurlijk regelmatig mooie apparaten op de markt. Soms slaat het merk echter wat door met wat producten. Wij zetten die bijzondere spullen op een rijtje.

De nieuwe Macbook Pro ziet er prima uit en ook over de iPhone 13 kunnen we helemaal niets zeggen. Toch zijn er af en toe producten van Apple die ons verbazen. Dan gaat het vaak niet om het product zelf, maar juist om het prijskaartje wat eraan hangt. In dit lijstje delen we een aantal producten die volgens ons veel goedkoper kunnen.

Apple’s Schermdoekje

We beginnen deze lijst natuurlijk met het bijzondere doekje van 25 euro. Nou ja, bijzonder? Dat is het probleem juist. Het is bijzonder om 25 euro te vragen voor een doekje om je scherm schoon te maken. Een lapje stof dat niets meer of beter doet dan een gewoon doekje dat je voor minder dan een euro in de winkel haalt. Het lijkt dus een hele slimme move te zijn voor Apple, aangezien deze in de Verenigde Staten al is uitverkocht en ook hier loopt de levertijd aardig op. Geld verdienen is nog nooit zo makkelijk geweest voor het bedrijf.

Mac Pro wieltjes

Apple bedacht iets leuks voor bezitters van een Mac Pro: wieltjes. Aangezien de Pro natuurlijk een enorm prijskaartje had, dacht Apple ook een flink bedrag te kunnen vragen voor accessoires. Het vraagt voor 4 wieltes een bedrag van 849 euro. En nee, deze zijn niet eens van goud of met diamant ingelegd. Sterker nog, je kon er geen eens mee skateboarden. Overigens kun je ergens anders goedkoper wieltjes scoren.

Zet je de Mac Pro liever op pootjes? Dan ben je veel goedkoper uit! Maar 349 euro vragen voor een paar stukjes ijzer is nog steeds bizar.

Apple Pro Stand

Goed een Apple Pro Display XDR is zelf natuurlijk al behoorlijk prijzig (vanaf 5.499 euro). Wil je hem op een standaard zetten? Dan ben je – schrik niet – 1.099 euro extra kwijt. En hoe goed dat scherm ook mag zijn, meer dan 1.000 euro voor stukje ijzer met een magneet waaraan je het scherm vast kunt maken, lijkt ons iets te veel van het goede. Net zoals de vorige gadgets is ook deze niet van goud of platina gemaakt. Je kunt trouwens wel je scherm kantelen met de houder, wow!

Bandjes voor de Apple Watch

De Apple Watch is een geweldige smartwatch met veel features. Het leuke aan het gadget is dat je ‘m zelf aan kunt passen aan je stijl. Er is dan ook een keuze uit ontzettend veel verschillende bandjes van zowel siliconen als ander materiaal. Er zijn dan ook prachtige te krijgen in de Apple Store, alleen vinden wij de prijs wat overdreven voor wat je krijgt. Dat je voor een rubberbandje 49 euro vraagt, is al vrij bijzonder, maar 99 euro willen hebben voor een gevlochten bandje is wel wat overdreven. Zeker als je bedenkt dat je op een Ali Express een zelfde soort bandje kan scoren voor 1,36 euro. Een behoorlijk verschil dus.

(Leren) hoezen

We kunnen natuurlijk allerlei hoesjes hier neerzetten die wat ons betreft best wat goedkoper kunnen, maar de leren hoes voor de MacBook Air is misschien wel het toppunt. Het is een vrij simpele vorm en leer is natuurlijk duur materiaal, maar 199 euro? Dat kan zeker goedkoper. Maar we moeten ook niet te veel conclusies trekken. Misschien is het wel van een heel zeldzame lama die alleen voorkomt op het hoogste puntje van de Andes?