Apple rolt iOS 15.0.2 uit: belangrijke bugfixes voor Zoek Mijn en meer

Apple heeft de iOS 15.0.2 update uitgerold en vraagt gebruikers deze zo snel mogelijk te installeren. De update zit vol met belangrijke probleemoplossingen (bugfixes) die zowel de gebruikservaring als de veiligheid van je iPhone moeten verbeteren.

iOS 15.0.2 is onder andere voorzien van een oplossing voor een vervelend probleem binnen de Zoek Mijn-app. Binnen de applicatie kon het voorkomen dat de Apple AirTag niet opdook, waardoor het gebruik van de tracker volledig nutteloos was. Iets waar, net als bij onderstaande problemen, dus een oplossing voor gevonden is.

iOS 15.0.2 lost problemen op

iOS 15 en iOS 15.0.1, de softwareversies die onlangs zijn uitgerold, hebben helaas een aantal problemen met zich meegebracht. De nieuwe iOS 15.0.2 update zorgt ervoor dat deze problemen worden opgelost. Zo worden er naast het bovenstaande probleem binnen de Zoek Mijn-app nog meer zaken aangepakt.

Er zat bijvoorbeeld een bug in de Berichten-app die ervoor zorgde dat foto’s binnen je bibliotheek werden verwijderd. Dit gebeurde bijvoorbeeld wanneer een bericht of gesprek, waar de foto in staat, uit de applicatie verdween. Dat is niet meer aan de orde. Net als het feit dat ook je MagSafe-wallet niet te vinden was binnen de Zoek Mijn-app.

Apple lost overigens ook een probleem op die iPhone-gebruikers hadden met CarPlay. Helaas was het openen of gebruiken van audio-apps praktisch onmogelijk was. Net als dat het herstellen of updaten van je iPhone 13 mislukte wanneer je Finder of iTunes gebruikte op je Mac. Beide problemen zijn aangepakt.

Problemen iPad ook aangepakt

Naast de komst van iOS 15.0.2 heeft Apple ook iPadOS 15.0.2 uitgerold. Deze update pakt praktisch dezelfde problemen aan als op de iPhone. Het enige verschil is dat de iPad met simpelweg iets minder problemen te maken had.

Dat houdt in dat dus de bug in de Berichten-app, het probleem met de AirTag in Zoek Mijn en de issue met het updaten of herstellen via de Mac (iPad mini) zijn opgelost.