14-inch en 16-inch MacBook Pro: zo zien de laptops er van binnen uit

Twee eigenaars van de nieuwe MacBook Pro-modellen maken de laptops open en delen hun bevindingen, inclusief een serie foto’s, online. Het betreft dus geen professionele blik op de materie, maar de enthousiastelingen vinden wel interessante ontwikkelingen. Als eerste is het nieuwe 14″-model aan de beurt.

De eigenaar van de gloednieuwe MacBook Pro met een 14″-scherm deelt zijn mening via Reddit. Het openen van de Pro uit 2021 gaat op eenzelfde manier als bij de Pro’s die sinds 2016 uitgebracht zijn. Opvallend is verder dat de accu dit keer niet vastgelijmd zit. Je kunt de batterij en met een treklabel gemakkelijk uithalen.

MacBook Pro-modellen opengemaakt

Dergelijke veranderingen leiden mogelijk tot minder e-waste. Datzelfde stelt de persoon niet over het toetsenbord. Het bord is nog altijd onderdeel van het chassis, waardoor je hem moeilijk vervangt. Alle poorten zijn gelukkig wel modulair, waardoor je die er dus snel uithaalt en omwisselt wanneer dat nodig blijkt.

Daarnaast plaatste het (beperkt zichtbare) Twitter-account @L0vetodream eveneens foto’s van de binnenkant van de MacBook Pro. Dit keer betreft het de 16″-variant. De persoon achter het account laat weten dat de M1 Max-chipset behoorlijk groot is. Naast de processor op de foto ligt een muntje (van 1 yuan) voor de schaal.

Modulair intern design

Het interne design van de 16-inch MacBook Pro is modulair en dus gemakkelijk te vervangen. Daarnaast is duidelijk dat Apple een enkele hitte pijp en twee ventilatoren gebruikt voor het controleren van de warmte in het apparaat. Verder verschillen beide nieuwe laptops van Apple aan de binnenkant niet zo.

Allebei de nieuwe MacBook Pro-modellen hebben eenzelfde soort koelsysteem en zes batterijen die hen de energie geven om door te gaan. Binnenkort verschijnt wellicht een teardown van de professionals van iFixit. Waarschijnlijk komen we dan nog veel meer details te weten over de gloednieuwe laptops.

Reddit