Twee zelfrijdende auto’s van Apple betrokken bij ongelukken

Twee zelfrijdende auto’s van Apple die in manual mode reden zijn betrokken geraakt bij kleine ongelukken. Er zijn geen gewonden gevallen.

Bij een zelfrijdende auto van Apple denk je natuurlijk meteen aan de Apple Car. Toch zitten deze ongevallen wat anders in elkaar. Op de auto’s was het zelfrijdende systeem van het bedrijf gemonteerd, maar dat is natuurlijk nog niet de auto die het bedrijf wil ontwikkelen. Het systeem was gemonteerd op Lexussen, meldt MacRumors.

Twee ongevallen met een auto van Apple

Het eerste ongeval gebeurde in San Diego. De Lexus met het systeem gemonteerd moest stoppen voor verkeer en is vervolgens geraakt door een Hyundai. Het tweede ongeluk gebeurde in Cupertino, vlak bij Apple Park. Daar is de Lexus met het systeem erop geraakt door een Subaru.

De twee ongelukken zijn niet de fout van het zelfrijdend systeem of de bestuurder van de auto’s van Apple. Toch is het wel opvallend, aangezien de twee ongevallen gebeurden in dezelfde maand. Daarvoor was sinds september 2019 geen auto van het bedrijf betrokken bij een ongeval.

Flink testen

Eerder dit jaar kwam uit rapporten naar voren dat de Lexussen van Apple met de zelfrijdende systemen 18.000 mijl hebben gereden (33.000 kilometer). Dat is een flinke toename van eerdere jaren. Door meer te rijden neemt een kans op een ongeval natuurlijk toe. Desondanks kan het ook een teken zijn dat Apple meer aan het testen is voor de Apple Car.

Het zelfrijdend systeem is al sinds 2017 in ontwikkeling. Het is niet direct gekoppeld aan de Apple Car, maar het systeem kan daarvan natuurlijk wel een belangrijk onderdeel worden. Doordat de auto’s op een manuele stand stonden ten tijde van het ongeluk, kan er niets gezegd worden over het zelfrijdend systeem.

Het bedrijf uit Cupertino test het zelfrijdend systeem met met de Lexus RX 450h. De auto’s zijn uitgerust met sensoren en camera’s. Desondanks lijkt Lexus geen partner te worden voor de Apple Car als we de laatste geruchten moeten geloven. Wanneer de auto’s van het bedrijf uit Cupertino uitkomen.