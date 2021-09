Je Xbox-controller wisselt straks makkelijker tussen console en iPhone

Het is inmiddels al een paar maanden mogelijk om via de iPhone Xbox-games te streamen vanuit de Cloud. En dat werkt verrassend goed. Nu heeft Microsoft een nieuwe update uitgerold die het geheel nog wat fijner maakt.

Want wanneer je op dit moment je Xbox-game vanuit de Cloud op je iPhone wil spelen, dan doe je er verstandig aan om daarbij gebruik te maken van een controller. Als die echter ook aan je spelcomputer gekoppeld zit, dan moet je telkens opnieuw pairen. Deze update lost dat probleem op.

Geen gedoe meer met Xbox-controllers koppelen op je iPhone

Wanneer je dezelfde controller gebruikt voor je iPhone (of iPad) en je Xbox, dan was het telkens een kwestie van de desbetreffende controller in je bluetooth-overzicht wissen en dan opnieuw pairen. Microsoft heeft nu echter via zijn blog laten weten dat de controllers voorzien gaan worden van een handige update. Deze wordt in eerste instantie uitgerold tot de gebruikers die binnen het zogenaamde Insiders-programma vallen, maar daarna ook naar de andere gamers. Het voordeel is dat je de controller daarmee aan twee devices kan koppelen.

Er zit alleen wel een klein addertje onder het gras. Om makkelijk te wisselen tussen je iPhone en de Xbox, heb je een smartphone met iOS 15 of hoger nodig. Op dit moment zou dat dus alleen beschikbaar zijn voor hen die de beta draaien. Maar mocht die update dus straks helemaal uitgerold zijn, dan kun je op je controller twee keer op de pairing knop drukken om te wisselen tussen het platform. Dat maakt het dus een stukje makkelijker om te gamen en hoef je dus niet eerst in de settings alles goed te zetten.

Xbox Game Pass Ultimate

Daarnaast moet je een actief Xbox Game Pass Ultimate-abonnement hebben. Daarmee krijg je dan wel gelijk toegang tot een grote bibliotheek aan games, waarbij de exclusieve games vanuit Microsoft vanaf dag 1 te spelen zijn. Op die manier kun je eind dit jaar bijvoorbeeld Forza Horizon 5 spelen op je iPhone of iPad. Of natuurlijk de Mac.