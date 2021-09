WipEout komt naar iOS en Android, maar niet zoals je het wil

Mocht je iemand zijn die graag gamet en al wat langer meegaat, dan is de kans groot dat je weleens van WipEout hebt gehoord. Met name de eerste paar games op de PlayStation-spelcomputer waren absolute klassiekers.

Vervolgens is WipEout nog succesvol geweest op de PlayStation Portable en zelfs de PlayStation Vita, maar daarna waren er geen grote plannen meer voor. Dan is het goed nieuws dat er nu een nieuw deel uitkomt voor iOS en Android. Maar of dit nou de game is die wil, dat is maar zeer de vraag.

WipEout naar iOS en Android

Het gaat om WipEout Rush, een nieuwe game die in 2022 ergens moet uitkomen op iOS en Android. Als je naar de eerste trailer kijkt, dan belooft het veel goeds. Er zit een typische soundtrack in voor de game, de titel ziet er op visueel gebied strak uit en het tempo van de vliegende racemonsters is hoog. Maar dan zie je in de trailer ook een ander element. En dat is er één waar ik in elk geval niet blij van wordt. Het is namelijk een game die werkt met kaarten. Die moet je waarschijnlijk tijdens de races inzetten om op die manier powerups te gebruiken, je wagen te herstellen of bochten op een goede manier te nemen.

En daarmee is de interesse voor WipEout Rush gelijk een stuk kleiner geworden. Want de reeks staat er om bekend zo goed te zijn qua racen en snelheid. En dat element wordt dus in deze versie voor iOS en Android geschrapt. De ontwikkelaar laat tegenover IGN weten dat hier bewust voor is gekozen. De ontwikkelaar wilde een game in de reeks echt voor de smartphone uitbrengen en denkt dat dit de beste oplossing daarvoor is. Wellicht dat we in de toekomst nog een variant gaan tegenkomen in de reeks die op de PlayStation 5 uitkomt en die je dan op een normale manier kan spelen.

Volgt de weg van andere titels

WipEout Rush is niet de eerste en zeker niet de laatste game die vanuit een reeks op de spelcomputer wordt uitgebracht op de smartphone. Eerder zagen we al games als Super Mario Run, Mario Kart, Animal Crossing, Fire Emblem en vele andere titels op succesvolle wijze de overstap maken. Of deze game op dat pad gaat volgen of dat je het gelijk weer mag vergeten, dat gaan we in 2022 zien.