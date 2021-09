Concurrent Microsoft brengt op deze datum Windows 11 op de markt

Microsoft heeft vannacht bekendgemaakt dat de nieuwe Windows 11-update op 5 oktober 2021 verschijnt. Het nieuwe besturingssysteem is gratis binnen te halen voor consumenten met het huidige besturingssysteem.

Tijdens de onthulling werd ook direct duidelijk dat de nieuwe Windows 11-update in fases wordt uitgerold. Volgens Microsoft moeten alle ondersteunde apparaten uiterlijk halverwege 2022 voorzien zijn van het besturingssysteem.

Windows 11 vanaf oktober

Mensen die een nieuwe computer of laptop hebben gekocht worden als eerste voorzien. Het gaat hierbij om de Windows 11-ready apparaten. Consumenten met een bestaande computer, die dus eerst met Windows 10 hebben gewerkt, krijgen in de weken na 5 oktober toegang tot de update.

Je kunt vanaf oktober natuurlijk als een gek het internet in de gaten houden om te zien of jouw apparaat al in aanmerking komt. Wat je ook kunt doen is simpelweg je computer of laptop gebruiken en wachten tot de Windows update zelf een pop-up in beeld brengt.

Heb je geen zin om daar op te wachten en wil je zelf alvast kijken of je apparaat Windows 11 ondersteunt? Dan is het ook mogelijk om Microsoft’s toegewijde PC Health Check app te installeren.

Niet alle features beschikbaar

Windows 11 verschijnt dus op 5 oktober, maar dat wil niet zeggen dat consumenten direct alle aangekondigde functionaliteiten krijgen. Er zijn een aantal features, zoals de ondersteuning voor Android apps, die nog even op zich laten wachten. De komende maanden krijgen consumenten wel de kans om de nieuwe functionaliteit alvast te testen door middel van een preview. Maar volledige ondersteuning waarschijnlijk pas in 2022.

Microsoft laat overigens weten dat het nauw heeft samengewerkt met producenten en retailers om de consument een zo goed mogelijke positie te geven. Zo is het mogelijk om tot 5 oktober Windows 10 computers te kopen, die vanaf 5 oktober direct de update krijgen. Ben je benieuwd welke laptops en computers daarvoor in aanmerking komen? Lees dan zeker even het bericht van het bedrijf zelf!