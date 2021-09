Windows 11 draaien op een Mac, hoe doe je dat? (Intel en M1)

Voor de Mac is het sofware aanbod uitgebreider dan ooit. De meeste softwarepakketen die Windows vereisen, zijn er ook als Mac-versie. Toch wil het wel eens voorkomen dat je mis grijpt. Je bent niet voor één gat te vangen, want je kunt – zoals we al eerder vermeldden – op je Mac ook prima de allernieuwste Windows 11 draaien. Maar hoe doe je dat? Hieronder laten we dat je stap voor stap zien.

In deze ‘how-to’ laten we je zien hoe je Windows 11 kunt installeren op je Mac. Als je een Intel mac hebt, kun je hiervoor Bootcamp gebruiken. Die Apple software laten we nu echter buiten beschouwing, omdat we in Windows en Mac apps ‘naast elkaar’ willen draaien, zodat je makkelijk kunst schakelen tussen Winfows en macOS. Het enige wat je daarvoor nodig hebt, is emulatie-software. Als emulator vinden wij Parallels Desktop 17 het beste werken. Hiermee kunt je eenvoudig Windows 11 draaien op je Intel of M1 Mac. Er is echter wel een kleine kanttekening: een M1-Mac ondersteunt alleen de ARM-versie van Windows 11.

Werk je overigens liever met VMware Fusion, dan kun je voor problemen komen te staan. Deze Windows emulator is er vooralsnog alleen voor Intel Macs. Native ondersteuning voor M1 Macs verwachten we pas in 2022. VMware zegt overigens dat ze hierin geen x286 VM’s zullen ondersteunen.

Parallels Desktop 17

Met behulp van de nieuwste versie van Parallels Desktop-applicatie kun je Windows 11 zonder veel poespas op een Intel Mac installeren. M1 Macs zijn nét iets kieskeuriger, omdat ze alleen de ARM versie van Windows aankunnen. Niet getreurd, want Microsoft’s nieuwe ‘Insider-build for Windows 11 voor ARM’ kun je gewoon downloaden.

Parallels zorgt ervoor dat Windows 11 als een virtuele machine binnen Parallels Desktop draait, zodat je niet opnieuw hoeft op te starten.

De prijs van Parallels Desktop 17 is net geen 80 euro voor de standaard editie en bijna 100 euro per jaar voor de Business en de Pro-editie. Mensen die upgraden van een vorige versie kunnen de Standard Edition kopen voor – op een cent na – 50 euro, net als de Pro Editions (op jaarbasis). Natuurlijk kan je Parallels Desktop eerst gratis uitproberen. Een 14-dagen trial kan is op de website van Parallels te downloaden. Onderaan dit artikelStaan alle download links op een rijtje.

Hoe installeer ik Windows 11 op een Intel Mac?

Op een Intel-gebaseerde Mac download en installeer je de proefversie of een van de betaalde edities van Parallels Desktop 17 op je Mac. Volg de installatiestappen. Aan het einde van de installatie vraagt ​​de Parallels installer of je Windows 10 wil installeren (Zie afbeelding 1). Wij gebruikten de Engelstalige versies van alle software, maar we verwachten niet dat je problemen zult hebben, om de juiste keuzes in het Nederlands te maken.

Op dat moment heb je twee opties. Als eerste kun je Windows 10 automatisch door Parallels Desktop laten installeren. Vervolgens upgrade je naar Windows 11 door de Dev- of Beta-channel te kiezen via het Windows Insider-programma. Als tweede optie kun je het geautomatiseerde proces om Windows 10 te installeren overslaan. In plaats daarvan installeer je Windows 11 rechtstreeks vanuit het ISO-bestand van Microsoft. We beginnen met de eerste optie.

Windows 10 en upgraden naar Windows 11

Volg in de Parallels installer de stappen om Windows 10 te installeren. Na de installatie meld je je aan met jouw Parallels-account. Windows 10 wordt nu geopend als een virtuele machine. Ga in Windows 10 naar Settings en vervolgens naar Update and Security. Selecteer de instelling voor Windows Insider-programma. Klik op de knop Get Started. je kunt nu kiezen uit een account dat al is geregistreerd bij het Insider-programma, een Microsoft-account of een account bij je bedrijf of organisatie. Heb je nog geen account, dan moet je dat eerst aanmaken.

Je kunt nu kiezen uit het Dev-channel of het Beta-channel om te upgraden naar Windows 11. Het Dev-channel is minder stabiel maar bevat wel de allerlaatste updates. Zelfs updates die nieuwer zijn dan de uiteindelijke versie van Windows 11, dat in oktober wordt verwacht. Het bèta channel is daarentegen stabieler en bevat alleen de updates die gepland zijn voor de aankomende release van Windows 11. Kies het channel dat je voorkeur heeft en klik op Confirm (Zie afbeelding 2).

Klik nogmaals op Confirm en klik vervolgens op Restart now om je Windows virtual machine opnieuw op te starten. Nadat je opnieuw bent opgestart in Windows 10, ga je naar Settings en vervolgens naar Update and Security. Bij de beschikbare updates moet je nu een update voor Windows 11 Insider Preview zien. Sta toe om die en andere updates te installeren en klik vervolgens op Restart now om de Windows-VM opnieuw op te starten (Zie afbeelding 3). Als de virtual machine is opgestart, ben je klaar. Je kunt nu aan de slag gaan in Windows 11.

Nadat de VM opnieuw is opgestart, zou Windows 11 moeten verschijnen. Log in om de nieuwe versie te gaan gebruiken.

Hoe installeer ik Windows 11 op een M1-Mac?

Op een M1-gebaseerde Mac moet je eerst de ARM-gebaseerde versie van Windows 11 downloaden. Ga daarvoor naar Windows 11 on ARM Insider Preview pagina op de website van Microsoft en log in met het account dat je gebruikt voor het Windows Insider-programma. Heb je nog geen account, dan moet je dat eerst aanmaken. Volg hiervoor de stappen op de webpagina. Hoewel het bestand “Windows 10” heet, is de versie die je downloadt wel degelijk Windows 11. Microsoft biedt niet langer een download voor Windows 10 on ARM aan.

Klik op de knop voor Windows Client ARM64 Insider Preview en download het Windows VHDX-bestand (Zie afbeelding 4).

Download en installeer vervolgens Parallels Desktop als je dat nog niet hebt. Aan het einde van de installatie krijg je de melding dat je een installatie-image nodig hebt met een op ARM gebaseerd besturingssysteem. Klik op de link voor “Windows 10 downloaden op ARM Insider Preview”. Hier vindt je de documentatie en een video waarin het proces wordt uitgelegd. Ga nu terug naar de installatie en klik op Continue. Klik in het scherm ‘Create new’ op de knop voor Windows or another OS from a DVD or image file. Klik vervolgens op Continue (Zie afbeelding 5).

Klik in het scherm voor Installatie-image selecteren op de knop Find Automatically. Parallels Desktop zou nu de gedownloade Windows 11 VHDX moeten kunnen vinden. Als dat niet het geval is, klik je op de knop Choose Manually en selecteer het VHDX bestand. Eenmaal geselecteerd, klik je op Continue (Zie afbeelding 6).

Kies Productivity in het scherm voor “I will primarily use Windows for”. Klik op Continue. Vul in het volgende scherm Windows 11 in als naam en laat het pad bij Save to ongewijzigd. Vink het echter wel vakje Customize settings before installation aan vóórdat je de installatie start. Klik tenslotte op Create (Zie afbeelding 7).

Parallels maakt nu de virtuele machine voor Windows 11 aan. Als dat is gedaan, verschijnt automatisch het configuratiescherm voor Windows 11. Klik op de categorie Hardware en selecteer CPU & Memory. Klik op de knop Manual. Zorg ervoor dat er ten minste vier CPU’s zijn geselecteerd en wijzig vervolgens het geheugen in 4 GB (Zie afbeelding 8).

Klik vervolgens op het + teken onderaan het linker venster en selecteer de optie voor TPM-chip (Zie afbeelding 9).

Klik op Add wanneer wordt gevraagd of je zeker weet dat je TPM aan Windows 11 wilt toevoegen. Onderaan verschijnt dan een notificatie van de TPM-chip. Sluit het configuratievenster en klik op Continue.

Als de installatie is voltooid, klik je op het Installation Complete venster. Log nu in met je Parallels-account of maak er een aan als je die nog niet hebt en klaar is Klara. Je kunt nu aan de slag met Windows 11.

Werken met Windows binnen Parallels Desktop

Tijdens het testen kwamen we een vreemde melding tegen. Toen we probeerden de Windows 11 VM toe te voegen aan het Insider-programma van Microsoft, vertelde Windows me dat de PC niet voldeed aan de minimale hardware-vereisten voor Windows 11. Desondanks konden we Windows 11 gewoon volledig gebruiken.

Door het Windows 11 VM-venster te verplaatsen of te verkleinen, krijg je toegang tot uw Mac-bureaublad en toepassingen. De Windows 11 VM kun je in verschillende modi en formaten gebruiken. Klik in Parallels Desktop op het View menu om de beschikbare opties te zien. Er zijn namelijk nóg drie smaken:

Full screen – gebruikt het volledige scherm voor Windows 11. Het nu dus net of je achter een Windows PC zit.

– gebruikt het volledige scherm voor Windows 11. Het nu dus net of je achter een Windows PC zit. Picture in Picture – reduceert het VM venster tot een kleine miniatuurafbeelding.

– reduceert het VM venster tot een kleine miniatuurafbeelding. Coherence – er wordt een Windows 11-pictogram in het Dock geplaatst, waar je het menu Start kunt openen. Zo kun je naast Mac-apps ook Windows-apps kunt uitvoeren. Die apps lijken nu dus gewoon binnen macOS te draaien. (Zie afbeelding 10).

Benodigdheden

In ons voorbeeld gebruikten we Parallels Desktop (Je kan ook VMware Fusion gebruiken, als je daar liever mee werkt)

Intel Macs: Windows 11 ISO downloaden (je moet je hiervoor wel eerst registeren als lid van het Windows Insider programma)

M1 Macs: Windows 11 on ARM Insider Preview downloaden

Succes!