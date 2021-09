WhatsApp nu écht op meerdere apparaten tegelijk te gebruiken

WhatsApp werkt sinds kort een beetje meer als iMessage. De chat-app is nu op meerdere apparaten tegelijk te gebruiken, zonder dat je telefoon daarvoor online hoeft te zijn. De dienst functioneert op maximaal vijf apparaten in totaal.

WhatsAppen op je Mac, PC, tablet of ander apparaat via WhatsApp Web was altijd al mogelijk. Er was echter de hinderlijke beperking dat je telefoon online moest zijn. Dat had te maken met de versleuteling van berichten, waarbij je telefoon de hoofdsleutel was. Die beperking gaat nu weg en iedereen in Nederland en België kan de nieuwe functie als bèta activeren.

WhatsApp multi-device activeren

De multi-device functie activeren is heel simpel. Het werkt via het menu waarmee je voorheen WhatsApp Web activeerde. Dit zit onder Instellingen en heet nu Gekoppelde apparaten. Na een tik op die sectie, zie je onderaan de Bèta voor meerdere apparaten. Na het deelnemen aan de bèta kun je WhatsApp op je Mac, PC of Web openen, de code scannen en je telefoon gerust uitzetten. De berichten komen gewoon op je andere apparaten binnen.

Zowel gebruikers van een iPhone als Android-apparaat kunnen de functie activeren. Verschijnt de optie niet? Zorg er dan voor dat je de laatste versie uit de App Store hebt geïnstalleerd en start je telefoon opnieuw op.

Berichten blijven net als bij iMessage versleuteld

De achterkant van WhatsApp is voor deze functie helemaal opnieuw ontworpen om te zorgen dat berichten end-to-end versleuteld blijven. In plaats van berichten met één sleutel te versleutelen, krijgt ieder apparaat zijn eigen key. WhatsApp houdt bij welke apparaten gekoppeld zijn en zorgt ervoor dat berichten met de juiste sleutels geopend kunnen worden.

Dit is ook de manier waarop Apple zorgt dat iMessage-berichten op meerdere apparaten afgeleverd kunnen worden. Er zijn bij WhatsApp nog wel wat beperkingen. Zo is het nog niet mogelijk om te chatten of bellen met contacten die een oudere versie van de app hebben. Ook het bekijken van live locaties en chats vastzetten is nog niet mogelijk.