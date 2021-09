Werkt FaceTime niet zoals het hoort? Probeer deze oplossingen eens!

Toen FaceTime een paar jaar geleden gelanceerd werd, was het één van de eerste tools waarmee je makkelijk kon videobellen met anderen. Vandaag de dag wordt ook Whatsapp vaak hiervoor gebruikt, maar wanneer je met vrienden te maken hebt die ook een Apple-apparaat hebben, dan blijft deze functie het meest handig.

Maar FaceTime heeft soms wat problemen. Niet altijd werkt het zoals het zou moeten. Mocht jij er problemen mee ervaren, dan zijn dit een paar oplossingen die het probleem kunnen verhelpen.

FaceTime problemen? Dit zijn wat oplossingen

Het eerste wat je doet wanneer je problemen ervaart met FaceTime is naar de settings toegaan. Bij Instellingen staat de app in mijn geval dan tussen Berichten en Safari. Vervolgens klik je daarop en zie je waartoe de applicatie toegang tot heeft. Je moet dan even iets naar benden scrollen. Onder het kopje Kondig beller aan zie je een slider voor de app. Als die op groen staat, dan zie je daaronder waarvoor je beschikbaar bent. Als je die slider aanzet en na een tijdje weer aanzet, dan zou het probleem opgelost kunnen worden en kun je weer gebruik maken van de tool.

Zet Facetime uit En weer aan

Dat is het traditionele ‘heb je het uit en aan gezet?’ Maar er zijn meer opties die je hebt wanneer je met problemen te maken hebt. Het probleem kan bijvoorbeeld in de network settings zitten. Ga daarvoor naar Instellingen en vervolgens Algemeen. Dan ga je daar helemaal naar beneden en kies je voor Stel opnieuw in. Daar ga je vervolgens voor Herstel netwerkinstellingen. Dit is wel een rigoreuze oplossing. Want hiermee reset je een groot gedeelte van je gegevens. Op die manier zul je niet meer automatisch verbinding maken met WiFi, worden je VPN Settings verwijderd en wordt ook je iPhone of iPad qua naam terug gezet, waardoor je hem anders zult zien in lijst met verbindingen.

Reset je iPad of iPhone

Mocht dit bovenstaande nou iets te rigoureus zijn, dan kun je ook nog even je iPhone of iPad ‘hard’ rebooten. Hoe je dat precies doet, dat lees je op de website van Apple, waarbij je per apparaat even kunt zien wat er van je verwacht wordt.