Weekend poll: welke poort heb jij anno 2021 het liefst op de iPhone?

Wordt de iPhone 13 de eerste iPhone zonder poorten? We dachten het enige tijd geleden wel, maar na de flop van AirPower weten we wel beter. De iPhone 13 zou nog steeds een Lightning-poort hebben en Apple heeft blijkbaar niet voor USB-C gekozen.

Lightning is dus here to stay, tenzij de Europese Commissie in de toekomst een USB-C-poort op smartphones verplicht. Of dat echt gaat gebeuren, is nog onduidelijk. Welke poort heb jij anno 2021 het liefst op de iPhone? Stem in onze weekend poll!