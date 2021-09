Weekend poll: iPhone verplicht naar USB-C, een goed idee?

Na jaren wikken en wegen is de kogel door de kerk. De Europese Commissie maakte deze week bekend dat apparaten zoals de iPhone en iPad compatibel moeten zijn met een universele oplader. Concreet wil dat zeggen dat ze een USB-C-poort moeten hebben.

Apple is tegen zo’n verplichting. Het bedrijf zegt dat het innovatie tegen zal houden, maar Apple heeft al jaren niet meer geïnnoveerd op de Lightning-poort en doet USB-C steeds meer zijn intrede. Is deze verplichting een goed idee? Stem in onze weekend poll!