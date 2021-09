Weekend poll: welke iPhone 13 heb je besteld?

De iPhone 13 is sinds vrijdagmiddag 14:00 uur te bestellen en zowel bij Apple zelf als bij retailers en providers lopen de levertijden op. Bij Apple is alleen de iPhone 13 mini nog zonder extra wachttijd te bestellen. Andere modellen laten drie tot vijf weken op zich wachten.

Was er minder voorraad door het wereld­wijde chiptekort, of is de iPhone 13 onverminderd populair? Tijd voor de weekend poll! Heb jij een iPhone 13 besteld, of ben je uiteindelijk nog tevreden met je huidige toestel?