Vijf prachtige games voor je iPhone 12 (of iPhone 13 natuurlijk)

De kans is groot dat we binnenkort de aankondiging van de iPhone 13 voorgeschoteld krijgen. Maar dat neemt niet weg dat je nog veel plezier beleeft aan je iPhone 12. En voor die smartphone zijn natuurlijk bizar veel games beschikbaar. Dit zijn daarbij vijf games die vooral opvallen vanwege hun visuele stijl. En daarnaast zijn ze vaak ook nog dik de moeite waard!

Journey

We trappen dit overzicht met prachtige games voor je iPhone 12 af met de klassieker Journey. Oorspronkelijk verscheen de game op de PlayStation 3 en won voor dat platform meerdere prijzen. Uiteindelijk werd ook de weg naar iOS gevonden en blijkt het een heerlijke game te zijn voor je smartphone. In de game heb je het doel om naar een berg toe te gaan, maar hoe je dat moet doen, vertelt de game je niet. Gaandeweg leer je hoe alles in elkaar zit en is het ook mogelijk om andere spelers tegen te komen. Spelen met een headset is min of meer een must, aangezien de muziek in de game echt prachtig is.

Genshin Impact op de iPhone 12

Genshin Impact is een game die nog niet zo lang geleden uitkwam en binnen korte tijd veel indruk wist te maken. De game is op verschillende platformen te spelen, waaronder dus de mogelijkheid om hem op de iPhone 12 te beleven. Het is een game die bovendien gratis is om te spelen, waardoor je er makkelijk in stapt. Het is een groots avontuur met prachtige omgevingen en een interessant vechtsysteem. Doordat de ontwikkelaar de game constant van updates voorziet, is er ook telkens weer wat nieuws te ontdekken.

Alto’s Odyssey

Alto’s Odyssey is net als Journey een game die al een tijdje uit is. Hij moet het niet hebben van zijn grootse en indrukwekkende omgevingen, maar meer van zijn stijl. Alto’s Odyssey is wat mij betreft een must-have voor de iPhone 12, omdat het een titel is die je er constant bij kunt pakken. Met je snowboard glijd je door vele prachtige omgevingen, waarbij het constant zaak is om goed te timen met je jumps en te landen om op die manier de snelheid te behouden. Ook bij deze geldt dat een headset de ervaring alleen maar verbetert.

The Witness

Ben je meer iemand die er wel van houdt om de hersenen te laten kraken, dan voorzie je je iPhone 12 van The Witness. Net als Journey een game die eerst op de consoles uitkwam, maar zeker goed te spelen is op de smartphone. In de game begin je zonder enige uitleg op een mysterieus eiland en heb je geen idee wat de bedoeling is. Maar ook bij deze titel leer je van de stappen die je zet en uiteindelijk ga je aan de slag met meer dan 500 verschillende puzzels.

Oceanhorn 2

De laatste game die we in dit overzicht willen meenemen is Oceanhorn 2. Een game die net als het eerste deel duidelijk zijn inspiratie heeft gevonden in de Zelda-reeks. Deze titel krijgt wel eens het verwijt dat hij Breath of the Wild erg na doet, maar wat maakt dat uit? Het levert in elk geval een prachtige en uitgebreide wereld op. En het mooie van dit allemaal? De game is te spelen op de Apple Arcade, waardoor je met een actief abonnement de game kunt gaan proberen.