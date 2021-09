Verwarring coronapas: Nederlanders downloaden massaal Deense app

Vanaf 25 september is in de Nederlandse horeca, cultuur en evenementenbranche een coronatoegangsbewijs verplicht. In de volksmond is dit de coronapas gaan heten. Je kunt ‘m via een app genereren. De naam zorgt echter voor verwarring.

De corona-app van Denemarken heet namelijk Coronapas en Nederlanders lijken deze massaal te downloaden. De Deense app is in de Nederlandse App Store van Apple al dagenlang de meest gedownloade app in de categorie geneeskunde. Ook in de Play Store van Google is vergelijkbare verwarring.

Niet Coronapas maar CoronaCheck voor Nederland

Voor de duidelijkheid: de Nederlandse app die een coronapas kan genereren heet CoronaCheck en niet Coronapas. Dat lijkt echter niet voor iedereen duidelijk. In de reviews van de Deense app melden Nederlanders dat de app helemaal niet werkt. “Eén ster, alles is in het Deens?!”

Na het downloaden van de Coronapas-app, verschijnt een scherm in het Deens met de vraag om in te loggen met een NemID. Dat is de Deense variant van het Nederlandse DigID, dat uiteraard alleen toegankelijk is voor Deense staatsburgers. De Nederlandse CoronaCheck-app is helemaal niet te vinden als meest gedownloade app in de categorie geneeskunde. De Nederlandse CoronaMelder staat op twee, maar die is alleen voor het melden van besmettingen en kan niet gebruikt worden om een coronapas aan te maken. In de Google Play Store zijn bij de Deense app ook veel reviews van verwarde Nederlanders te vinden.

Twijfelachtige advertenties bij zoekresultaten

Technisch gezien doen Apple en Google niets fout. Wanneer een gebruiker naar het woord ‘coronapas’ zoekt, is een app met die exacte naam als eerste zoekresultaat tonen logisch. Zowel bij Apple als Google komt de Nederlandse CoronaCheck-app als tweede zoekresultaat in beeld. Bij Apple staat de Nederlandse app echter niet altijd helemaal in beeld, omdat er een advertentie boven de organische zoekresultaten wordt geplaatst. Google lijkt alle advertenties uitgeschakeld te hebben wanneer in een zoekopdracht het woord corona voorkomt.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Bij het zoeken naar coronapas in de App Store krijg je eerst een advertentie van een andere medische app, dan de Deense Corona-app en dan net half buiten beeld de Nederlandse. Praktisch. pic.twitter.com/o1wRWuLQde — Raymon Mens (@raymonmens) September 17, 2021

Wij hebben Apple om een reactie gevraagd, maar nog geen antwoord gekregen. Zodra dat het geval is, wordt dit artikel bijgewerkt.