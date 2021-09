Veelbesproken iPhone 13-functionaliteit wordt beperkt uitgerold

Het lijkt erop dat Apple satellietfuncties aan de iPhone 13 wil geven. Mocht dat kloppen, dan krijgt niet iedereen toegang tot die opties. Het lijkt er nu namelijk op dat de satellietfuncties slecht in beperkte mate uitgerold worden. Niet iedereen met zo’n nieuwe iPhone zou er dus gebruik van kunnen maken.

Eerder kwam in het nieuws dat Apple naar verluidt satellietfuncties aan de aankomende iPhone 13-lijn wil toevoegen. Analist Ming-Chi Kuo, die het bedrijf nauwlettend volgt, bracht het gerucht naar buiten. Andere analisten twijfelen aan de claim, maar nu is er een bericht dat het gerucht meer gewicht meegeeft.

iPhone 13 met satellietfuncties?

Het nieuws is afkomstig uit de Power On-nieuwsbrief, van Bloombergjournlalist Mark Gurman. Gurman stelt dat de nieuwe iPhone inderdaad mag rekenen op satellietfunctionaliteit, maar dat dit alleen geldt voor smartphones in bepaalde markten. Niet iedereen krijgt er dus uiteindelijk mee te maken, zoals het nu lijkt.

De functie die Apple voor ogen heeft, heeft te maken met noodsituaties. Wanneer je straks in zo’n situatie terechtkomt en je hebt een iPhone 13 op zak, dan kun je dus een noodsignaal afgeven. Maar dat geldt dus alleen voor de mensen die in bepaalde landen wonen, die op dat moment geen toegang tot een mobiel netwerk hebben.

Niet bellen via satellietverbinding

Daarnaast laat Gurman weten dat de iPhone 13 geen belfunctie via satellietverbinding aanbiedt. Dat zou namelijk nadelig uitpakken voor alle providers, die natuurlijk moeten verdienen aan dat mobiele netwerk. Op dergelijke functionaliteit moeten we dus nog wat langer afwachten, als dat al ooit komt.

Verder is nu naar buiten gebracht dat Apple in de toekomst meer met satellietverbindingen wil doen. Het bedrijf wil naar verluidt zelfs eigen satellieten de lucht in schieten, zodat er verschillende diensten aangeboden kunnen worden. Ook hier geldt: mocht dit al kloppen, dan duurt het waarschijnlijk nog jaren voordat het zover is.

Power On