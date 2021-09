Tim Cook via gelekte memo: ‘wie informatie lekt hoort niet bij Apple’

De maat is vol bij Apple CEO Tim Cook. Tegenover medewerkers maakt hij duidelijk het zat te zijn om vertrouwelijke informatie constant terug te zien in de media. Volgens hem horen mensen die informatie naar buiten brengen dan ook zeker niet bij het bedrijf.

Het is overigens wel ironisch dat deze informatie, die door middel van een e-mail zijn weg richting medewerkers vond, naar buiten komt door middel van een lek. Er is dus wel echt serieus iets aan de hand bij het bedrijf.

Apple CEO Tim Cook is het zat

Ik heb net als Apple geen flauw idee wie interne memo’s naar buiten brengt, maar die persoon maakt zich in ieder geval niet druk om de consequenties. CEO Tim Cook heeft duidelijk gemaakt niet gediend te zijn van dit soort praktijken. Sterker nog: volgens hem horen mensen die interne communicatie naar buiten brengen überhaupt niet bij Apple. Ironisch dat we dit dan weer via een gelekte memo te weten komen.

Tim Cook maakt tegenover medewerkers duidelijk alles te willen doen om de daders te identificeren. De reactie van de Apple CEO komt naar aanleiding van een aantal nieuwsberichten die Amerikaanse website The Verge naar buiten wist te brengen. Zo wist de website te melden dat Apple medewerkers vaker getest moeten worden en dat het bedrijf de rechtszaak met Epic Games achter zich wil laten. Twee punten die het bedrijf aanhaalde tijdens een interne meeting met zijn werknemers.

‘Ik deel jullie frustratie’

“Het was geweldig om met jullie in contact te komen tijdens de internationale medewerkers bijeenkomst”, zo laat Tim Cook weten in de e-mail. “Het was een goed moment om onze prestaties te reflecteren en te bespreken wat er in jullie gedachten speelt.” Vervolgens haakt Tim Cook in op het probleem waar veel medewerkers tegenaan lopen: “Ik schrijf vandaag, omdat ik hoor dat veel van jullie zich frustreren over het feit dat veel informatie vanuit de meeting naar de media is gelekt. Ik wil dat jullie weten dat ik deze frustratie met jullie deel”.

“De mogelijkheden om als team te opereren zijn ontzettend belangrijk, maar werken alleen als we erop kunnen vertrouwen dat alle informatie binnen Apple blijft. We doen dan ook alles in onze macht om de lekkers te identificeren. Want zoals je weet tolereren we dit soort acties niet.”

Ben je benieuwd naar de hele brief van Tim Cook? Check dan zeker even dit artikel van de Amerikaanse website The Verge.