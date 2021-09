Jon Stewart haalt dag voor release van serie uit naar Apple TV+

Jon Stewart is terug en wel op Apple TV+. Voor zijn eerste aflevering te zien is haalt hij al uit naar zijn nieuwe werkgever.

Jon Stewart is een van de bekendste komieken in de Verenigde Staten. Met zijn Daily Show op Comedy Central wist hij dan ook een groot publiek te bereiken. Na een aantal jaar vond hij het wel welletjes en gaf het stokje door aan Trevor Noah die het overigens ook meer dan goed doet. Voor Stewart was het tijd voor een nieuwe uitdaging en die heeft hij nu gevonden bij Apple TV+.

Jon Stewart in actie

Hoe kun je nu beter een show beginnen bij je nieuwe werkgever moet Jon Stewart gedacht hebben. In een twee waarin hij de eerste aflevering aankondigt haalt hij meteen uit naar Apple TV+ op een leuke manier. “Goede nieuws: morgen begin ik en je kunt de eerste aflevering gratis kijken op Apple TV+ (voor een korte tijd, want dan wil Apple gewoon je geld hebben).”



Good news: starting tomorrow, you can watch Episode 1 of The Problem With Jon Stewart for FREE on Apple TV+ (for a limited time… then Apple wants your money) — The Problem With Jon Stewart (@TheProblem) September 29, 2021

Het is een leuke grap, maar er zit ook nog een diepere laag in. Jon Stewart zijn tweet verwijst hij naar John Oliver. Die komiek doet precies hetzelfde bij elke nieuwe show die hij maakt maar dan over streamingdienst HBO waar hij voor werkt.

Dit is de nieuwe show op Apple TV+

De grote vraag is natuurlijk wat we precies kunnen verwachten van de show van de komiek. Het is toch net iets anders dan de Daily Show. In The Problem With Jon Stewart wordt elke aflevering één onderwerp aangekaart wat invloed heeft op ons allemaal. In de show gaat hij in gesprek met mensen waarbij het onderwerp echt impact heeft en met mensen die er een hand in hebben gehad.

Samen discussiëren ze erover om actie te ondernemen. Naast de serie op Apple TV+ komt er ook een podcast die nog dieper op de zaak ingaat. Hierin komen ook redactieleden aan het woord en worden bijvoorbeeld activisten geïnterviewd. Natuurlijk zitten er ook een hoop grappen in zoals we bij Jon Stewart kunnen verwachten.