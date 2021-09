The Morning Show seizoen 2: alles wat je moet weten over de serie

Het is bijna zover: het tweede seizoen van The Morning Show komt eraan. Wij vertellen je wat je allemaal kunt verwachten van de serie.

The Morning Show is een van de grootste series op Apple TV+ en meteen ook een van de duurste. Met onder andere Jennifer Aniston, Reese Witherspoon en Steve Carell ken het een echte sterrencast. Kan de serie het succes van seizoen 1 voorzetten?

The Morning Show het eerste grote succes voor Apple TV+

Toen Apple haar streamingdienst Apple TV+ aankondigde, kwam het meteen met The Morning Show op de proppen. De serie wist een enorme indruk te maken bij de critici. Zo was het de eerste Apple TV+ serie die een Emmy Award wist binnen te hengelen. Daarnaast wist Jennifer Aniston een Screen Actors Guild Award in de wacht te slepen en was de titel genomineerd voor een Golden Globe in de categorie beste dramaserie.

Ook bij het grote publiek doet de film het goed. Het scoort een keurige 8,4 op IMDb. Vooral het acteerwerk van de sterrencast wordt geroemd.

Hier gaat de serie over

Zelf beschrijft Apple de serie als volgt: “The Morning Show verkent de moordende wereld van het ochtendnieuws en de levens van de mensen die Amerika ’s ochtends helpen wakker te worden. Verteld door de lens van twee gecompliceerde vrouwen die werken aan het navigeren door het mijnenveld van banen met een hoog octaangehalte terwijl ze geconfronteerd worden met crises in zowel hun persoonlijke en professionele leven. De serie is een onbeschaamd openhartig drama dat kijkt naar de machtsdynamiek tussen vrouwen en mannen en vrouwen en vrouwen op de werkplek.

Dit is seizoen 2

Natuurlijk gaat The Morning Show seizoen 2 verder waar de gebeurtenissen in seizoen 1 stopte. Zo zien we hoe het team de acties van Alex en Bradley opvangen. Daarnaast gaat de serie ook behoorlijk in op de actualiteit. Zo gaat de coronacrisis ook in deze serie een grote rol spelen.

Natuurlijk zien we in het tweede seizoen ook weer de bekende namen. Daarnaast wordt de cast ook uitgebreid. Zo maken Greta Lee, Hasan Minhaj, Holland Taylor en Julianna Margulies hun entree in de serie.

Releasedatum The Morning Show

Het tweede seizoen van The Morning Show bestaat in totaal uit 10 aflevering. De eerste kun je zien vanaf 17 september. Daarna komt er elke week een nieuwe aflevering online.