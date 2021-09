T-Mobile vergroot per direct databundels en stopt muziekdienst

In iedere commercial schreeuwt T-Mobile graag van de daken dat het de provider van unlimited alles is, maar niet is minder waar. De provider heeft ook nog een aantal goedkopere abonnementen met databundel. En die wordt nu vergroot.

Daarnaast stopt T-Mobile met de dienst Datavrije Muziek. Deze werd in 2016 geïntroduceerd en zorgt ervoor dat data van streaming muziek niet afgetrokken wordt van de bundel. De dienst was altijd al controversieel, omdat deze tegen de grenzen van de netneutraliteit schuurt.

Grotere databundels T-Mobile niet voor bestaande klanten

De nieuwe abonnementen zijn per 13 september 2021 verkrijgbaar. De prijzen zijn gelijk gebleven, maar de databundels vergroot. Onderstaande prijzen zijn op basis van een eenjarig abonnement. Voor onbeperkt bellen moet € 2,50 per maand extra betaald worden. Toegang tot het 5G-netwerk van de provider is niet inclusief en kost € 2,- per maand extra. Prijzen voor de unlimited-abonnementen zijn ongewijzigd.

Bestaanden klanten houden hun huidige voorwaarden, maar iedereen die tussen 30 augustus 2021 en 12 september 2021 een abonnement heeft afgesloten, kan overgezet worden naar de grotere bundels. Dit moet echter wel bij de klantenservice worden aangevraagd.

Data oud Data nieuw Belminuten Prijs T-Mobile Go 1 GB 1 GB 120 min € 14,50 T-Mobile Go 5 GB 8 GB 120 min € 18,50 T-Mobile Go 10 GB 15 GB 120 min € 21,50

Datavrije muziek stopt

Naast de nieuwe abonnementen, stopt T-Mobile met de dienst Datavrije muziek. Deze dienst zorgde ervoor dat de data van een klein aantal streamingdiensten niet werd afgetrokken van de bundel, maar dit is volgens de provider niet vol te houden. Apps als Spotify en Deezer bieden naast muziek ook steeds vaker podcasts, audioboeken en video aan. Apple Music was nooit onderdeel van het datavrijer aanbod.

Er was lange tijd juridisch gedoe over Datavrije Muziek omdat dit in strijd zou zijn met de netneutraliteit. Uiteindelijk won T-Mobile een rechtszaak die toezichthouder ACM had aangespannen, maar het Europese Hof verbood in Duitsland onlangs een soortgelijke dienst.