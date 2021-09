Swan Song vanaf 17 december 2021 te zien op Apple TV+

Apple TV+ heeft de releasedatum van een nieuwe film bekendgemaakt. Swan Song is vanaf 17 december te zien op de streamingdienst.

De plannen voor het najaar en de winter voor Apple TV+ zijn nog vrij leeg. Foundation komt eraan op 24 september en daarna volgen nog The Velvet Underground (15 oktober), Invasion (22 oktober) en The Shrink Next Door (12 november). We kunnen nu een nieuwe titel aan het lijstje toevoegen. Swan Song komt namelijk dit jaar nog naar Apple TV+ en wel op vrijdag 17 december.

Prijswinnende acteurs in Swan Song

Swan Song belooft veel als we de namen zien die aan de film meewerken. Zo is een van de hoofdrollen voor Mahershala Ali, die twee maal een Oscar won voor beste bijrol in de films Green Book en Moonlight. Ook zijn er rollen voor Glenn Close en Naomie Harries die beiden genomineerd werden voor een Oscar. Awkwafina won al eens Golden Globe en Adam Beach werd voor die prijs eerder genomineerd.

Natuurlijk vraag je jezelf af waarover de Apple TV+-film gaat. Apple beschrijft het zelf als volgt: “Swan Song speelt zich af in de nabije toekomst en laat een krachtige emotionele reis zien door de ogen van Cameron. Hij is een liefhebbende echtgenoot en vader die gediagnostiseerd wordt met een ongeneselijke ziekte. Hij krijgt echter een alternatieve oplossing aangeboden door zijn dokter om zijn familie te beschermen voor rouw. Terwijl Cam worstelt met het wel of niet veranderen van het lot van zijn familie, leert hij meer over het leven en de liefde dan dat hij ooit had gedacht.”

“Swan Song onderzoekt hoe ver we zullen gaan en hoeveel we bereid zijn op te offeren om een gelukkiger leven te maken voor de mensen van wie we houden.”

Nog meer Apple TV+-nieuws?

Zoals je ziet is de planning voor Apple TV+ nog vrij leeg voor de aankomende maanden. Mogelijk kondigt Apple vanavond meer titels aan tijdens het iPhone-evenement. Deze heet vrij toepasselijk California Streaming, wat dus zou kunnen hinten naar een link met Apple TV+ en Apple Music.