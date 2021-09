Deze succesvolle Apple TV+ comedy komt na drie seizoenen tot een einde

Vanaf 5 november keert Dickinson terug op Apple TV+ en is het derde seizoen, met wekelijks een nieuwe aflevering, te zien. Apple maakt vandaag bekend dat dit derde seizoen ook direct het laatste seizoen zal zijn.

Met deze beslissing neemt Apple TV+ afscheid van één van zijn eerste titels. Het eerste seizoen verscheen in november 2019 en heeft sindsdien aardig wat succes geboekt.

Dickinson stopt na drie seizoenen

Het derde seizoen van Dickinson verschijnt dus op 5 november 2021. De eerste aflevering zal op deze datum online staan en vervolgens kunnen fans van de serie iedere week een nieuwe aflevering verwachten. Het derde seizoen bestaat uit tien afleveringen en zorgt dus voor tien weken lang plezier op de streamingdienst.

Toch zal dit dus de laatste keer zijn dat Apple TV+ gebruikers kunnen genieten van nieuwe afleveringen. Apple heeft besloten te stoppen met de serie, waardoor dit derde seizoen dus ook direct het laatste seizoen wordt. In dit seizoen volgen we Emily Dickinson in haar meest productieve tijd als een kunstenares. Dat is tevens ook de tijd van de Amerikaanse burgeroorlog.

Een succes voor Apple TV+

Apple TV+ serie Dickinson wordt overigens niet door onvrede geannuleerd. Alena Smith, de maker van de serie, laat weten dat het altijd al het plan was om het verhaal na drie seizoenen af te ronden. Mocht deze beslissing wel afhankelijk zijn geweest van het succes, dan hadden we waarschijnlijk nog wel een vierde seizoen gezien.

Dickinson werd goed beoordeeld door de critici en ontving zelfs een aantal prijzen. Dit jaar wist de Apple TV+ serie bijvoorbeeld nog een nominatie te pakken voor Best Actress in a Streaming Comedy Series tijdens de HCA TV Awards. Daarnaast won de serie ook daadwerkelijk een prijs tijdens de Peabody Awards.

