Steve Wozniak zet een wel heel bijzondere volgende stap in zijn carrière

Steve Wozniak – bij de meeste Apple enthousiasten welbekend – is mede-oprichter van een ruimtevaartbedrijf geworden. Privateer Space, zoals het heet, is een nieuw bedrijf met als doelstelling om “de ruimte veilig en toegankelijk te houden”. Klinkt interessant, maar ‘Woz’ heeft verder maar weinig details vrijgegeven.

De mede-oprichter van Apple, Steve Wozniak, heeft samen met Alex Fielding een nieuw bedrijf opgericht in de ruimtevaart-sector. Hij heeft echter tot nu toe alleen maar teasers in de rondte gestrooid, over wat Privateer Space zal gaan doen. “Er is een privé-ruimtevaartbedrijf bezig aan zijn opstart”, kondigde hij op Twitter aan, “in tegenstelling tot de anderen.”



A Private space company is starting up, unlike the others. https://t.co/6s8J32mjuF — Steve Wozniak (@stevewoz) September 13, 2021

Maar weinig bekend over Privateer Space

De website van het bedrijf biedt net zo weinig houvast. Naast de opmerking “We are in stealth-mode” meldt Privateer Space alleen dat het “aanwezig zal zijn op de AMOS Tech 2021”. Deze conferentie wordt gehouden van 14-17 september 2021 in Maui, Hawaii.

Woz plaatste wel een ‘teaser’-trailer op YouTube. Die duurt maar een minuutje, maar in die miuut wordt er meer een sfeer opgeroepen dan dat er enig nieuws valt te ontdekken.

Vertaald luidt de hoogdravende tekst in de trailer als volgt: “Samen komen we ver. We zullen voor elkaar zorgen, samen problemen oplossen. Dit is geen race. Het is geen wedstrijd of spel. We zijn niet één persoon, één bedrijf, één natie; we zijn één planeet. We zijn ontdekkingsreizigers. We zijn dromers die risico’s nemen, ingenieurs en sterrengapers, dat zijn wij, jij niet? Het is aan ons om samen te werken om te doen wat juist is. Dit is voor het zorgen voor wat we hebben. Zodat de volgende generatie samen beter kan zijn.”

Steve Wozniak (‘Woz’)

Het YouTube filmpje vermeldt ook dat de Privateer Space startup mede is opgericht door Alex Fielding. Ook Fielding is afkomstig uit de Apple stal, waar hij als ingenieur werkzaam was. Wozniak en Fielding hebben in de loop der jaren regelmatig samengewerkt. In 2002 richtten ze samen een bedrijf op met de naam Wheels of Zeus (WoZ – hoe toepasselijk), dat werkte aan GPS-smart tags. Wozniak zat later in de raad van bestuur van Ripcord Networks, de robotica-startup die Fielding oprichtte nadat Wheel of Zeus in 2006 ophield te bestaan.

Later lanceerde Wozniak ook nog Woz U, dat werd opgericht in 2017. Woz U was een programmeer-bootcamp die naar verluidt echter problemen had met de kwaliteit. Daarnaast kampte men ook met juridische problemen over de naam. En nu staat Woz dus aan de bakermat van Privateer Space.

Ondanks dat Woz Apple al lang geleden heeft verlaten, wordt de naam Steve Wozniak nog steeds vaak in één adem met Apple genoemd. Hij laat zich dan ook geregeld openhartig uit over het bedrijf. Onlangs kwam hij nog in het nieuws omdat hij het ‘Right to repair’ steunt waar Apple zich tegen verzette.