Spotify onderzoekt hoog stroomverbruik in iOS 14.8 en iOS 15

Gebruikers van de muziekdienst Spotify maakten er eerder al melding van dat de iPhone batterij bij gebruik van de app absurd snel leegliep. Het bedrijf gaat nu ook zelf uitzoeken hoe het kan dat zijn app op iPhones met iOS 14.8 of iOS 15 meer stroom verbruikt dan normaal.

Volgens 9to5Mac maken diverse gebruikers er melding van op Twitter en Reddit, dat hun iPhones sneller leeglopen dan normaal. Het probleem doet zich voor bij toestellen die draaien op iOS 14.8 of iOS 15.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

@Spotify in the past few days the iOS app has been draining my iPhone battery incredibly fast. Any info/update on this issue? — Matthew Elders (@Matthewpelders) September 21, 2021

Spotify veroorzaakt in de achtergrond het hoge stroomverbruik

Het leeglopen van de iPhone-batterij doet zich vooral voor als de Spotify-app op de achtergrond wordt gebruikt. Dat schrijft de streamingdienst op zijn communitypagina. Volgens het bedrijf helpt het niet om de app opnieuw te installeren.

Spotify schrijft ook dat het op zoek is naar de oorzaak van het hoge stroomverbruik. Wanneer het probleem opgelost wordt, weet de streamingdienst nog niet te vertellen. Het is dus nog even wachten. Toch kun je er wel zelf iets aan doen.

Work-around

Het bedrijf raadt gebruikers aan de app up-to-date te houden. Daarnaast is het voor nu verstandig om het verversen op achtergrond voor de app uit te schakelen in de iPhone-instellingen. Als deze optie op uit staat, kan Spotify niet meer verversen wanneer de app niet direct wordt gebruikt.

Dat doe je als volgt: Ga naar Instellingen → Algemeen → Ververs op achtergrond en je zet het schuifje achter Spotify naar links (zodat het schuifje grijs wordt).

Spotify kwam onlangs nog in het nieuws omdat het bedrijf vindt dat de wijzigingen in het App Store reglement nog niet afdoende zijn. Bedrijven mogen nu in hun app verwijzen dat klanten buiten de App Store om een abonnement kunnen afsluiten. Hierdoor hoeven ze geen commissie af te dragen aan Apple. Spotify wil echter dat Apple nog verder gaat. Wil je daar meer over lezen, klik dan hier.