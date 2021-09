Spotify-CEO over App Store-wijziging: ‘Het probleem is nog niet opgelost’

De CEO van de populaire muziekstreamingdienst Spotify laat weten dat de recente App Store-wijzigingen “het probleem niet oplossen”. Daniel Ek zegt dat dit een stap in de goede richting is van Apple. Ontwikkelaars willen namelijk eerlijke en duidelijke regels die gelden voor iedereen die apps uitbrengt via de Store.

De laatste paar maanden ligt Apple hevig onder vuur door de regels van de App Store. Ontwikkelaars die hun apps uitbrengen in de Store verenigen zich in de strijd tegen de platformhouder, in de hoop beleidsveranderingen door te voeren. Dat heeft onder meer geresulteerd in een recente wijziging in het beleid.

Veranderingen voor ‘reader’-apps

Het is zo dat apps binnen een bepaalde categorie, de zogenaamde ‘reader’-categorie, nu links mogen aanbieden naar eigen websites. Daar kunnen mensen zich aanmelden voor bijvoorbeeld een streamingdienst. Ook kunnen ze er een abonnement afsluiten, waardoor de Applecommissie in feite omzeild wordt.



Apple’s selective tweaks to its App Store rules are welcome, but they don’t go far enough. #TimetoPlayFair pic.twitter.com/z3FasGsXNX — Horacio Gutierrez (@horaciog) September 2, 2021

Daar vallen apps als Netflix en Spotify onder. Die apps mogen dus aan gebruikers laten weten dat ze via externe wegen abonnementen af kunnen sluiten. In sommige gevallen, zoals bij Netflix, is het niet mogelijk een abonnement te nemen op de dienst. Die optie wordt simpelweg niet aangeboden in de iOS-applicatie.

Spotify-CEO vindt het niet genoeg

Spotify heeft nu gereageerd op de veranderingen. Zowel de CEO als de juridisch medewerker, Horacio Gutierrez, hebben gereageerd. Dat hebben ze op Twitter gedaan. Gutierrez doet dat in de vorm van een vergelijking met de richtlijnen van de Coalition for App Fairness, waar Spotify een oprichter van is.

Daniel Ek, CEO van Spotify vult zijn tweet aan door te stellen dat Apple nu een stap in de goede richting zet. Maar de recente wijzigingen “lossen het probleem niet op.” Ontwikkelaars willen eerlijke en duidelijke regels die gelden voor alle apps. “Ons doel is om ervoor te zorgen dat de concurrentie hersteld wordt.”

