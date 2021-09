Nieuwe speaker van IKEA en Sonos lijkt op Apple’s HomePod

Na de kruising tussen een schilderij en speaker, komen IKEA en Sonos snel met nog een nieuwe telg in de SYMFONISK-familie. Onder die naam maken de bedrijven al enige tijd -met wisselend succes- samen speakers die van binnen een Sonos zijn, maar van buiten een meubelstuk.

De volgende speaker wordt weer een lamp, maar dan met een verbeterd ontwerp. Het heeft wel wat weg van Apple’s HomePod. Dat blijkt uit een PDF die per ongeluk op de Portugese site van IKEA is gezet. Er is al een lampspeaker in de SYMFONISK-lijn, maar dat werd een kleine flop.

Nieuwe lampspeaker van IKEA en Sonos

De nieuwe lampspeaker, uiteraard compatibel met AirPlay 2, bestaat uit twee delen. Er is een lampvoet met daarin de speaker en lamp bovenop. Vervolgens zijn er twee kappen beschikbaar. De ene is gemaakt van glas en de andere van textiel. Ze worden net als de voet verkocht in zwart en wit. Combineren mogelijk.

De voet kost naar verwachting € 129, terwijl de kap van textiel € 20 kost, de glazen versie is een tientje duurder en staat voor € 30 in de gelekte PDF. Er moet ook een lamp in, dat kan iedere LED-lamp met een grote (E27) fitting zijn. IKEA raadt zijn eigen TRÅDFRI-lampen aan.

SYMFONISK-lamp in de herkansing

De eerste lampspeaker van IKEA en Sonos komt uit 2019 en is op moment van schrijven nog altijd te koop en op zijn minst een eigenaardig ding. De klank is niet erg goed en het ontwerp op zijn minst verwarrend. Zo zit er een draaiknop aan de zijkant die lijkt om het volume te bedienen, maar hiermee zet je de lamp aan en uit. De hele lamp lijkt ook op een schoteltje te staan. Daar zitten dan weer de volumeknoppen op. Voor zover op te maken is uit de gelekte PDF, is het nieuwe ontwerp van de SYMFONISK lampspeaker een stuk logischer. Wanneer je ‘m bij het Zweedse woonwarenhuis kunt bewonderen is nog niet bekend.