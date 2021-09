Sonos verhoogt prijzen: Roam, Sub en meer speakers duurder

Als je van plan bent om speakers van Sonos te kopen, moet je rekening met prijsverhogingen houden. Een aantal producten van de fabrikant wordt vanaf 12 september duurder. Het bedrijf gaf bij de presentatie van zijn laatste kwartaalcijfers al aan dat er dit jaar nog een prijsaanpassing te verwachten is. Nu hebben we de datum en prijzen.

Het goede nieuws eerst: populaire luidsprekers zoals de One, de One SL en ook de Move blijven ongewijzigd in prijs. Voor andere producten stijgt de officiële adviesprijs echter tussen de 20 en maar liefst 100 euro.

Nieuwe adviesprijzen Sonos per 12 september

Sonos Roam: nu 179 euro, straks 199 euro

Sonos Five: nu 579 euro, straks 599 euro

Sonos Arc: nu 899 euro, straks 999 euro

Sonos Sub: nu 799 euro, straks 849 euro

Sonos Amp: nu 699 euro, straks 799 euro

Let wel, dit is een aanpassing van de officiële adviesprijzen. Hierdoor hoeven de gestegen prijzen niet per se een directe impact te hebben op het aanbod van retailers zoals Amazon, Bol of MediaMarkt. Als je echter toch al van plan was om iets van de speakerfabrikant te kopen, is het beter om niet te lang te wachten.

Marktomstandigheden

Sonos licht de prijsverhoging toe. Tussen de letters door lezen we dat de fabrikant het lastig heeft door het wereldwijde chiptekort. Dat toeleveringsketens door de pandemie niet optimaal functioneren, komt ook niet als complete verrassing. Mogelijk spelen de juridische kosten die gemaakt worden in de rechtszaak tegen Google ook een rol.

De volledige verklaring: “We blijven sterk gefocust op duurzame groei van het bedrijf. Daarnaast evalueren we voortdurend de marktdynamiek – inclusief vraag, toeleveringsketens, componentkosten en concurrerende merken – om ervoor te zorgen dat het bedrijf goed gepositioneerd is om groeidoelstellingen op de lange termijn te halen en innovatie in hardware, software en services te behouden.”