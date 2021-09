Sonos Beam (Gen 2) Review: het spijt me, buurvrouw

Normaal gesproken hebben mijn buren weinig last van de recensies die ik maak. Dat was deze keer wel anders. Wanneer je de Sonos Beam (Gen 2) test is het namelijk van belang dat je, in sommige gevallen, de volle potentie van zo’n speaker benut. Dat mijn buren het daar misschien niet helemaal mee eens waren, dat mag duidelijk zijn.

Het zegt veel over de tweede generatie Sonos Beam. De compacte soundbar biedt je namelijk een bioscoop ervaring in huis, maar is daarnaast ook een uitstekende aanvulling voor je huidige opstelling. Het beluisteren van je favoriete muziek is dus ook iets waar je deze speaker zeker voor kunt, en zal, gebruiken. Al konden we ons dat zonder het testen van het apparaat ook wel bedenken. Dus wat is in de afgelopen week dat ik de Sonos Beam (Gen 2) mocht gebruiken opgevallen? Ik vertel het je in deze review!

Sonos Beam (Gen 2): wat heeft deze soundbar je te bieden

Voor ik je vertel wat de Sonos Beam (Gen 2) je biedt ten opzichte van zijn voorganger, en hoe goed dat uitpakt, lijkt het me goed dat je het product iets beter leert kennen. Daarom zet ik de belangrijkste specificaties voor je op een rij:

Afmeting: 69mm x 651mm x 100mm

69mm x 651mm x 100mm Gewicht: 8,2kg

8,2kg Vijf Class-D versterkers

Vier Mid-woofers

Tweeter

Dolby Atmos-ondersteuning

AirPlay 2-ondersteuning

HMDI eARC

Ethernetpoort

Infrarood ontvanger

Sonos S2-ondersteuning

Ondersteuning voor de Google Assistent

De nieuwe Sonos Beam (Gen 2) is verkrijgbaar in de kleuren wit en zwart. Je tikt ’em voor €499 op de kop.

Ontwerp minimaal aangepast

De succesvolle Beam heeft een opvolger waar menig consument toch enige tijd naar uitgekeken heeft. Qua uiterlijk is de soundbar zowel intern als extern een klein beetje aangepast. De voorkant van de Sonos Beam (Gen 2) is bijvoorbeeld van plastic, waar dat bij het vorige model nog stof was. Plastic klinkt helaas altijd een beetje negatief, maar het pakt voor deze soundbar wel heel lekker uit.

De Sonos Beam (Gen 2) is ook intern aangepakt en dus voorzien van een aantal nieuwe dingen. Denk hierbij aan een efficiëntere chip die 40% meer snelheid met zich meebrengt. Dat is erg prettig, want hierdoor zijn er dingen mogelijk met de soundbar die we eerder niet zagen bij soortgelijke modellen. En dat heeft voornamelijk te maken met de geluidskwaliteit.

Sonos Beam (Gen 2): Dolby Atmos is de koning

Als we het hebben over de geluidskwaliteit dan zit je bij Sonos eigenlijk altijd wel goed. Mits je natuurlijk gebruikmaakt van de “standaard” producten en de samenwerking met IKEA links laat liggen. De Sonos Beam (Gen 2) bewijst dat nog maar eens. De geluidskwaliteit is van grote klasse en zorgt ervoor dat je jezelf midden in de content waant. Of dat nu een geweldige film op Netflix is of een live voetbalwedstrijd: je omringt jezelf met goed geluid.

Dat heeft natuurlijk met de grootste toevoeging van de Sonos Beam (Gen 2) te maken: Dolby Atmos. De technologie heeft al meerdere malen zijn toegevoegde waarde bewezen en doet dat bij de Beam 2 dan ook uitstekend. De soundbar wordt hierdoor echt naar een hoger niveau getild en dat was precies wat het nodig had.

Het enige probleem is dat het aanbod in de markt niet zo groot is. Zeker niet wanneer je gebruikmaakt van streamingdiensten. Je hebt dus een soundbar die in potentie heel erg veel voor elkaar kan krijgen, maar nog niet altijd de content die het ook echt waar kan maken. Ben jij iemand die dus voornamelijk content streamt, check dan wel of deze upgrade de moeite waard is.

Iets duurder, meer genot

Voor mensen met een Sonos Beam is dat overigens wel echt belangrijk. Voor mensen die überhaupt hun eerste audioproduct van het merk kopen is het een no-brainer. Voor €499 haal je namelijk een uitstekende soundbar in huis. In vergelijking met de vorige generatie betaal je slechts €50 meer. Zoals ik al zei: een no-brainer, dus.

De Sonos Beam (Gen 2) heeft naast Dolby Atmos namelijk nog heel veel meer te bieden. Zo is de soundbar tot in de puntjes afgesteld om niet alleen muziek en achtergrondgeluiden, maar ook dialogen helder over te laten komen. Al moet niet vergeten worden dat de soundbar, met behulp van de bijbehorende S2-app, ook ideaal is voor het streamen van muziek.

En dat allemaal voor een apparaat waarbij de installatie nog simpeler is dan het strikken van je veters. Je sluit simpelweg de stroomkabel aan, hangt de HDMI-kabel aan je eARC-poort en klaar is kees! Het enige wat je nog kunt doen is gebruikmaken van TruePlay, zodat jij de ideale geluidskwaliteit voor jou set-up in huis haalt.

Sonos Beam (Gen 2): het spijt me, buurvrouw

Goed, het mag duidelijk zijn dat ik echt heb genoten van de Sonos Beam (Gen 2). Het is wat dat betreft dan ook een soundbar die de spijker op zijn kop weet te slaan. Zelfs gezien het aanbod van Dolby Atmos-content in de het streaminglandschap nog wat schaars is.

De geluidskwaliteit van de soundbar is oppermachtig, maar dat blijf altijd lastig om op papier uit te leggen. Zeker als eerdere producten van het merk je niet echt hebben aangestaan. Het is wat dat betreft dus wel belangrijk om misschien eerst even fysiek mee te maken wat het apparaat je precies te bieden hebt. Bevalt het? Dan is er wat mij betreft geen reden om de soundbar niet tot het gênante aan toe in zijn volle potentie te gebruiken.

Buiten de goede afspraken die je met de buren moet maken. Ik denk dat ik even langs moet met een bloemetje…