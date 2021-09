Sonos kondigt nieuwe duurdere Beam aan met Dolby Atmos

Sonos komt met een nieuwe Beam soundbar. Het grote voordeel is dat deze Dolby Atmos heeft. Het nadeel: deze wordt duurder.

We wachtten al een lange tijd op een nieuwe versie van de Sonos Beam, maar nu is het eindelijk zo. Het bedrijf heeft een nieuwe versie van de soundbar aangekondigd. Het grote voordeel: deze ondersteunt eindelijk Dolby Atmos.

Een nieuwe Sonos Beam

Wat meteen opvalt aan de nieuwe Sonos Beam is dat deze een iets ander ontwerp heeft. De voorkant van de speaker is nu van plastic terwijl deze eerst nog van stof was.

Aan de binnenkant van de Beam zit een nieuwe chip die volgens de fabrikant zo’n 40 procent sneller is. Binnenin vind je ook vijf Class D-versterkers, vier midwoofers en een tweeter. Dat lijkt dus niet heel veel vernieuwing te zijn.

Van vijf naar zeven arrays

Wel lijkt er flink wat gesleuteld aan de software. De nieuwe Sonos Beam heeft meer ‘arrays’ waardoor het geluid beter gecoördineerd kan worden. De nieuwe arrays helpen het apparaat om de surround en audio-hoogte te sturen. De nieuwe soundbar werkt met Apple AirPlay 2 en ondersteunt ook Google Assistent en Alexa.

Prijsverhoging

Een nadeel is dat de nieuwe Sonos Beam wel duurder is dan haar voorganger. De oude Sonos Beam scoor je bij de meeste winkels voor 449 euro, terwijl de nieuwe versie een adviesprijs meekrijgt van 499 euro. De verwachting is dat de nieuwe Beam ergens in het begin van oktober in de winkels komt te liggen.

Die prijsverhoging is overigens niet zo heel raar, aangezien het bedrijf afgelopen weekend nog aankondigde om een aantal bestaande producten duurder te maken. Zo wordt de prijs van de Sonos Arc zelfs met 100 euro verhoogd naar 999 euro. Het bedrijf zegt dat te doen om zich op een duurzamere groei te richten en daarbij te letten op de markt en de kosten van onderdelen.

Goedkoper Sonos-alternatief

Wil je liever een goedkoper product van Sonos, dan hebben we goed nieuws. Er komt een nieuwe lampspeaker van IKEA en het merk. Er is een lampvoet die naar verwachting 129 euro kost. Daarbovenop hoort een kap van textiel die waarschijnlijk een prijskaartje van 20 euro heeft. De glazen versie is iets duurder en kost 30 euro.