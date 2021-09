Sonos Arc krijgt concurrentie van eerste Dolby Atmos-soundbar van Bose

Bose kondigt een nieuw vlaggenschip aan voor de soundbarmarkt: de Bose Smart Soundbar. Dit model moet concurreren met de Sonos Arc. De soundbar beschikt over Dolby Atmos, een primeur voor het apparaat. Daarnaast is er ondersteuning voor HDMI e-arc, multiroomspeakers, Apple AirPlay 2 en zowel Amazon Alexa als de Google Assistent. Er wordt geen subwoofer meegeleverd door het bedrijf.

Daarnaast is het zo dat de Bose Smart Soundbar 900 Bluetooth ondersteunt, waardoor je ook op die manier muziek ten gehore brengt. Het apparaat is vanaf 23 september te koop in de Verenigde Staten, waar het een prijskaartje heeft van 899 dollar. Dat is omgerekend, inclusief btw, zo’n 919 euro in Nederland.

Bose Smart Soundbar 900

De soundbar van Bose beschikt over PhaseGuide-technologie. Daarmee verbetert de fabrikant naar eigen zeggen de ruimtelijke audio. De Smart Soundbar 900 produceert daardoor “een laag aan realisme dat geen enkele andere speaker produceert”. Mooi statement natuurlijk; maar eerst horen, dan geloven.

Ook wanneer er geen Dolby Atmos-audio beschikbaar is, dan zijn de ruimtelijke effecten “net zo effectief”, zo luidt de belofte. Bose maakt daarvoor gebruik van Bose TrueSpace-technologie. Die voegt hoogte toe in de geluidservaring voor verticale ervaringen, zonder daarvoor een speaker in het plafond nodig te hebben.

Concurrentie voor Sonos Arc

De Bose Smart Soundbar is beschikbaar in de kleuren zwart en wit. De soundbar is omhuld in een metalen raster en heeft een glazen bovenkant met aanraakgevoelige bedieningselementen. Voor een betere geluidservaring maak je gebruik van andere Bose-speakers en -subwoofers, net zoals bij Sonos het geval is.

De soundbars van Sonos en Bose zijn uit te breiden met externe speakers en subwoofers. Die producten voeg je draadloos toe, die vervolgens naadloos met elkaar samenwerken. Beide soundbars koppel je met een enkele HDMI-kabel, of optische kabel, aan een tv en voor de rest heb je weinig omkijken naar andere installaties.

