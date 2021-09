Smijten met de iPhone 13: net zo duurzaam als de iPhone 12?

Eén van de grootste nachtmerries die je hebt bij het kopen van een nieuwe smartphone, zoals de iPhone 13, is dat je hem snel laat vallen, met alle gevolgen vandien. Nu hopen we dat jij hem gewon goed in je handen houdt. Maar mocht er ooit wat gebeuren, dan is de kans groot dat je met de gebakken peren zit.

Althans, dat is hetgeen dat de mensen van Allstate Protection Plans hebben getest. Zij testen elk jaar met de nieuwe smartphone van Apple hoe deze reageert wanneer je hem laat vallen. En dat hebben ze ook gedaan met de iPhone 13.

De iPhone 13-duurzaamheidstest

Wanneer je de iPhone 13 uit je handen laat vallen, dan is het te hopen dat je een hoesje om de smartphone hebt. En dat hij dan op zijn rug valt. Wanneer hij de voorkant op de grond valt, dan merk je al snel dat er barsten in het glas komen. Hij werkt dan nog wel, maar of het ook veilig is om met die barsten over het scherm te swipen, dat is het tweede. Als hij op de achterkant valt zonder hoesje, dan zie je dat het glas ook snel barsten vertoont en dat ook de camera barsten heeft. Hij is dan nog wel iets beter te gebruiken, maar ideaal is het niet.

Het beste is dus een hoesje om de iPhone 13 heen doen en wanneer je hem dan laat vallen, hopen dat hij op de achterkant valt. In dat geval is er niet veel aan de hand als we naar de test kijken. Er zijn dan geen barsten of andere beschadigingen. De makers van de video raden dan ook aan om er altijd een hoesje omheen te doen. Zeker als je bedenkt dat een reparatie je al snel een paar honderd euro kan gaan kosten. Zeker wanneer je de smartphone net nieuw hebt, is dat pijnlijk.

Ongeveer hetzelfde als de iPhone 12

Uit de testen blijkt verder dat de iPhone 13 ongeveer net zo gevoelig is als de iPhone 12. Wat dat betreft is het risico dus nog altijd even groot. Kortom: houd hem altijd goed vast!