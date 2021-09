Samsung start massaproductie nieuwe schermen: MacBook Pro onderweg?

Samsung Display kondigt aan te zijn begonnen met de massaproductie van gloednieuwe schermen. Het gaat om 14- en 16-inch displays voor laptops. De nieuwe OLED-panelen hebben als belangrijkste toevoeging een hoge verversingssnelheid van 90 Hz. Daardoor weergeven ze content met meer frames per seconde in vergelijking met schermen van 60 Hz.

Samsung Display laat weten dat het bedrijf schermen levert aan allerlei bedrijven wereldwijd. Het gaat om fabrikanten als Asus, Lenovo, Dell, HP en natuurlijk Samsung Electronics. Zo kondigde Asus bijvoorbeeld onlangs nieuwe Vivobook Pro- en Zenbook-laptops aan; die maken dus gebruiken van schermen van deze fabrikant.

Samsung-schermen voor nieuwe MacBook Pro?

Apple staat niet in het genoemde lijstje, maar dat betekent niet direct dat er geen zaken gedaan worden met het bedrijf uit Cupertino. Zo kwam eerder al een gerucht naar buiten dat Samsung Display zijn productielijn voor nieuwe MacBook Pro’s voorbereidt. Andere geruchtenmakers laten weten dat Apple in 2022 een Pro-model uitbrengt met een 16 inch OLED-scherm.

Nu is het nog zo dat Apple gebruikmaakt van LCD-panelen die beschikken over een 60Hz-scherm (dat is zestig frames per seconden). Stapt Apple over op OLED en 90 Hz, dan is dat dus een gigantisch verschil. Niet alleen zijn de beelden dan zachter, ook gaat het kleurencontrast er gigantisch op vooruit, dankzij OLED.

Geruchten over MacBook Pro-modellen

Ondertussen zijn er nog andere geruchten die melden dat Apple werkt aan MacBook Pro-modellen met mini-LED-schermen. Over die schermen wordt tot nu toe gezegd dat ze veel van dezelfde voordelen van OLED hebben. OLED is bovendien duur in de productie, dus het is geen vreemd idee dat Apple andere opties overweegt.

Het kan zijn dat Apple meerdere soorten MacBooks gaat aanbieden, die beschikken over afwijkende schermtechnologieën. Alleen de duurste varianten krijgen dan mogelijk OLED. Apple gebruikt al OLED-schermen voor de Apple Watch en verschillende iPhone-modellen, waaronder de iPhone 13 Pro en Pro Max.

Samsung Display