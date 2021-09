Right to Repair steeds luider, Apple maakt reparaties nog moeilijker

Apple voerde veranderingen door aan het design van de iPhone 13-lijn, waardoor reparaties uitvoeren nog moeilijker is dan voorheen. Dat geldt natuurlijk voor derde partijen die reparatiediensten aanbieden. Wanneer je als reparateur een scherm vervangt, dan bestaat de kans dat Face ID daarna niet meer werkt.

Schermen van smartphones breken geregeld. Je toestel opsturen naar de fabrikant kan soms flink wat knaken kosten, waardoor reparaties van derde partijen soms een goede optie zijn. Maar in het geval van de iPhone 13-lijn lijk je echt aangewezen te zijn op Apple of geautoriseerde partners die reparaties uitvoeren.

Apple maakt het reparateurs moeilijk

Volgens het YouTube-kanaal Phone Repair Guru is het zo dat je het scherm van de iPhone 13 kunt vervangen met een officieel scherm van Apple. Maar wanneer je dat doet of een ander type scherm gebruikt, dan verlies je de Face ID-functionaliteit. Andere onderdelen, zoals de microfoon of een sensor, zijn gemakkelijker te repareren.

Na het vervangen van het scherm verschijnt er een notificatie in beeld. De notificatie waarschuwt voor het gebruik van een foutief scherm. En daarna zie je dat Face ID niet meer werkt. Dat betekent dus dat er een stap is die alleen uitgevoerd kan worden door Apple of zo’n geautoriseerde partner die reparaties uitvoert.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat Apple zo’n stunt uithaalt. In 2018 kwam aan het licht dat de touchscreens van iPhone 8-modellen (helemaal) niet meer werkten na geüpdatet te zijn naar iOS 11.3 Het ging destijds om iPhone 8-modellen die beschikken over een scherm dat niet officieel door Apple geïnstalleerd was.

De recente ontdekking met betrekking tot de iPhone 13 komt op een ongelukkig moment voor het bedrijf. Het ligt namelijk onder vuur in het kader van het recht op reparatie (Right to Repair). Verschillende aandeelhouders willen ervoor zorgen dat Apple de ‘antireparatiepraktijken’ terugdraait en het consumenten gemakkelijker maakt.

YouTube