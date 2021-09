Het repareren van je iPhone is zojuist goedkoper geworden, maar…

Ben je wat onhandig met je iPhone en laat je die van jou (te) vaak vallen? Dan gaat reparatie van de achterkant je nu minder kosten.

We laten allemaal wel eens een telefoon per ongeluk vallen. Hoewel het meestal goed afloopt, gaat het af en toe ook flink verkeerd. Vooral als je geen hoesje om je apparaat hebt zitten gaat het natuurlijk vaker mis. De achterkant van je iPhone is lastig te repareren, waardoor deze relatief veel geld kost. Dat wordt nu war goedkoper.

Reparatiekosten achterkant iPhone omlaag

MacRumors meldt dat de prijs voor reparatie van de achterkant van de iPhone omlaag gaat. Eerst kostte dat nog 99 dollar, maar die prijs ligt nu op 29 dollar. Ook op de Nederlandse Apple-site is de nieuwe prijs te vinden. Er zit natuurlijk wel een maar aan. Nou ja, twee om precies te zijn.

Zo is de goedkopere prijs alleen voor de iPhone 12 en 13. Voor oudere modellen zoals de 11 en de iPhone XR gelden nog steeds de oudere tarieven. Schijnbaar zorgt het ontwerp voor de 12 en 13 voor een makkelijkere vervanging aan de achterkant. De 11 heeft natuurlijk een ontwerp dat verschilt met de laatste twee modellen.

Wel Apple Care+ nodig

Dan is er nog die verrekte tweede maar. Om gebruik te maken van dit goedkopere tarief voor je iPhone heb je Apple Care+ nodig. Zo niet, dan ben je een veelvoud kwijt. Doordat veel onderdelen vastzitten aan de achterkant ben je daarvoor al gauw boven de 400 euro kwijt, al ligt dat aan de reparateur. Als je onhandig bent kan Apple Care+ dus een goede toevoeging zijn.

De reparatie valt namelijk onder het eigen risico van Apple Care+. Daarbij betaal je 29 euro voor schade aan je display of het glas aan de achterkant en 99 euro bij overige schade. Overigens mag je maximaal 2 schadegevallen per jaar als gevolg van een ongelukje claimen. Natuurlijk geldt dit alleen voor reparaties die buiten de garantie vallen.