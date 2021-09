Klap voor Project Titan: Apple Car-vicepresident vertrekt naar Ford

Doug Field, die een sleutelrol vervulde bij het speciale Project Titan-team, stapt over van Apple naar autofabrikant Ford. Voordat Field bij de iPhonemaker aan de slag ging, werkte hij bij Tesla. Met het vertrek van de vicepresident vangt het team dat werkt aan autonome auto’s in Cupertino een flinke klap op.

Ford is ontzettend blij met de overstap van Field, aangezien de autofabrikant er een heel persbericht aan wijdt. In dat bericht staat dat Doug Field de nieuwe chief officer of advanced technology and embedded systems is. Wat zijn vertrekt betekent voor de autoplannen van Apple, daar is op dit moment nog niets over bekend.

Apple Car en Project Titan

Tesla kaapte Field al in 2013 weg bij Apple, omdat de man “leiderschap en het technisch talent in huis heeft om mooie producten te maken”. Field was aldaar verantwoordelijk voor de productie van Tesla Model 3, totdat Elon Musk zelf die taken waarnam. Daarna keerde, inmiddels vijf jaar geleden, Field terug bij Apple.

Vanaf 2018 werkte Field bij het Apple Car-team. Vorig jaar kwam in het nieuws dat de man verantwoordelijk was voor de dagelijkse beslommeringen van Project Titan. Zijn team, bestaande uit honderden ingenieurs, werkte toen onder John Giannandreas leiderschap aan onder meer kunstmatige intelligentie.

Weer bij Apple weg

Ongeveer drie jaar later zien we dat Doug Field wederom vertrekt bij Apple en aan de slag gaat bij Ford. Dat is het bedrijf waar de ingenieur ooit zijn carrière begon, dus hij keert terug bij zijn oude thuishonk. Ford vindt Doug “één van ‘s werelds meest gerespecteerde ingenieurs’, die een “drijvende kracht vormde aangaande auto, tech en mobiliteit bij bedrijven als Apple, Tesla en Segway”.

Apple reageerde op het vertrekt van Field door te zeggen dat “we dankbaar zijn voor de bijdragen van Doug”. Ook wenst het bedrijf hem succes bij zijn volgende hoofdstuk. Het is nu afwachten wat dit vertrek betekent voor de Apple Car en Project Titan, die in de afgelopen maanden veel reorganisaties achter de rug hebben.

Ford